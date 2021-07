Giulia Stabile a Tu Si Que Vales in sostituzione di Belen Rodriguez? In queste ultime ore circola in rete questa notizia, ma in realtà le cose non sono così come appaiono. Vediamo di capire meglio cosa sta succedendo.

Giulia Stabile nel cast fisso di Tu Si Que Vales, al posto di Belen Rodriguez?

In queste ultime ore si è sparsa in rete una notizia che non ha però nulla di fondato. La piccola Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, è apparsa in numerose IG e foto assieme a Rudy Zerbi e Alessio Sakara, due dei pilastri di Tu si Que Vales. Quindi si è pensato che la ballerina potesse sostituire la meravigliosa Belen Rodriguez che da pochi giorni è diventata mamma della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez assente dalle registrazioni delle prime puntate di Tu Si Que Vales: ecco il motivo

In realtà, Belen Rodriguez, nelle prime puntate di Tu Si Que Vales, non sarà presente perché le date della registrazione hanno coinciso con gli ultimi giorni della gravidanza della showgirl argentina, che ha scelto di trascorrerli in compagnia della sua famiglia e del compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha dato alla luce infatti, proprio nella notte del trionfo degli Azzurri come campioni d’Europa, la piccola Luna Marì, secondogenita dopo Santiago, avuta dal compagno Antonino Spinalbese.

Come Mai Giulia Stabile è presente alle registrazioni di Tu Si Que Vales?

Ma come mai Giulia Stabile è presente alle registrazioni di Tu Si Que Vales? Il motivo è presto svelato: pare che la vincitrice di Amici20, sia accreditata come ospite speciale di Tu Si Que Vales, il programma di Maria De Filippi di cui sono comparsi sui social i primi video e le prime foto delle registrazioni.

Quindi niente paura, tutti i fans della showgirl argentina possono stare tranquilli: la bellissima Belen Rodriguez tornerà al timone di Tu Si Que Vales assieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Mentre nella giuria troveremo come di consueto: Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Giulia Stabile a Tu si que vales ma il cast fisso rimane immutato

L’ottava edizione, quindi avrà una nuova presenza, ovvero quella di Giulia Stabile, ma il resto della squadra rimane immutato. Le nuove puntate del programma torneranno come sempre in autunno con i beniamini di sempre. Come Giudice popolare ritroveremo per l’ennesimo anno la simpaticissima Sabrina Ferilli, mentre al timone sono confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Appena la Rodriguez si riprenderà dalle gioie della nascita di Luna Marì tornerà al suo posto.