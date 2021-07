Fiocco rosa per Belen Rodriguez, la showgirl argentina è di nuovo mamma: è nata Luna Mari la secondogenita avuta dal compagno Antonino Spinalbese. La Rodriguez ne ha dato notizia su Instagram, postando una foto della piccola.

Belen Rodriguez ha partorito, nata la figlia Luna Mari: la prima foto su Instagram

Belen Rodriguez mamma Bis, dopo Santiago avuto dall’ex marito Stefano De Martino ora una nuova gioia per la bellissima argentina che ha dato alla luce La piccola Luna Mari nelle ore in cui gli Azzurri di Mancini trionfavano a Wimbledon diventando Campioni d’Europa.

L’annuncio è arrivato attraverso Instagram intorno alle 2.30 di oggi, 12 luglio. Una foto molto dolce e delicata che inquadra il piedino della piccola con una babbuccia Rosa. Nella didascalia si legge: «C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna». Antonino Spinalbese, ha immediatamente replicato a questa foto, postando a sua volta la stessa foto aggiungendo: «Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità».

È nata Luna Mari, la secondogenita di #Belen Rodriguez avuta dal compagno Antonino Spinalbese #Luna #LunaMari pic.twitter.com/IOlDMZCNsv — Daniela Seclì (@DanielaSecli) July 12, 2021

Luna Mari nata nelle ore del trionfo Azzurro in Europa e della vittoria dell’Argentina nella Copa America

Un tripudio di emozioni per la meravigliosa showgirl argentina che davanti alla tv ha festeggiato il trionfo dell’Argentina sul Brasile ne La Copa America. Un successo che ha fatto esplodere l’intera Argentina, che ha voluto ovviamente dedicare la vittoria al Campione dei Campioni, Diego Armando Maradona, recentemente scomparso.

E nelle ore in cui la Nazionale Italiana alzava la Coppa al cielo nella straordinaria cornice di Wimbledon è nata Luna Mari, del compagno Antonino Spinalbese, secondogenita dopo Santiago, avuto dal ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Stando alle notizie trapelate, Belen avrebbe deciso di partorire a Padova in una clinica privata, e non a Milano per decisione di entrambi i genitori. Piccola curiosità: la bimba doveva chiamarsi Luna Marie, ma nel corso dei mesi il nome è cambiato in Luna Mari. Auguri a Belen e Antonino per il lieto evento.