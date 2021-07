“Amici, di Maria De Filippi”, tornerà molto presto in tv. A differenza degli altri anni in cui si doveva attendere metà novembre per vedere in tv la classe dei nuovi talenti, da quest’anno il talent di Maria de Filippi approda sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset con molto anticipo. In questo articolo vi spieghiamo quando inizia e tutte le news del programma.

Amici 21 di Maria de Filippi: ecco quando in tv

Grande attesa per il ritorno in tv del talent show del sabato pomeriggio di Canale 5, “Amici di Maria De Filippi”. La data di inizio del talent è fissata a sabato 18 settembre nella collocazione solita, ovvero alle 14.10 su canale 5.

Amici 21 è sicuramente uno degli appuntamenti tv più attesi e un punto cardine del palinsesto di canale 5. Amici quest’anno spegne 21 candeline, nel senso che siamo arrivati alla ventunesima edizione del fortunato programma tv ideato, condotto e diretto da Maria de Filippi.

Eravamo abituati a vedere Amici in tv a partire da metà novembre con il consueto Speciale del sabato pomeriggio e poi il day time per tutta la settimana, ma quest’anno ci sono due novità in tal senso.

La prima è che il programma inizia il 18 settembre di sabato, con la presentazione della classe per l’anno 2021/2022. La seconda è che il daytime durerà molto di più, ovvero circa trenta minuti e andrà in onda subito dopo Uomini e Donne (dal momento che Pomeriggio Cinque è stato ridotto n.d.r). Seguirà poi il consueto appuntamento con il day time del Grande Fratello Vip 6.

Amici 21 ultime news: cast confermato e grande attesa per la nuova classe di talenti

Il cast è assolutamente confermato: quindi ci sarà nuovamente la cantante Arisa, che pare abbia rinunciato a partecipare al programma Pechino Express, in onda quest’anno su Sky, dicendo no ad un compenso stellare preferendo la De Filippi e i ragazzi. Ritroveremo assolutamente la maestra di danza Alessandra Celentano, e iI prof di canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Sicuramente ritroveremo anche la showgirl Lorella Cuccarini e la maestra di danza Veronica Peparini.

Ovviamente la grande attesa è per i nuovi talenti che faranno parte della classe per la stagione 2021/2022 che saranno chiusi in casetta completamente isolati da tutti, come è successo per la precedente edizione.

La formula adottata dalla produzione a causa della pandemia, è stata necessaria per tutelare i ragazzi e tutto ciò che ruota intorno al programma. Infatti i ragazzi nonostante fossero isolati venivano costantemente monitorati con tamponi tutte le settimane. Tuttavia, questa cautela da parte della produzione, ci ha anche regalato la possibilità di conoscere meglio i ragazzi che sono stati ripresi dalle telecamere non solo durante le lezioni ma nella vita di tutti i giorni dentro la Casa.

Difatti abbiamo avuto l’ occasione di conoscere anche risvolti più intimi e privati dei ragazzi rivelando il loro lato tenero e fragile alle prese con le prime cotte o le difficoltà di convivenza con persone che non si conoscono.

Appuntamento quindi con Amici di Maria de Filippi da sabato 18 settembre 2021 alle ore 14.10 su Canale 5 per poi proseguire il lunedì successivo con il day time della durata di 30 minuti.