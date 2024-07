Presentati ieri sera durante la consueta Serata con la stampa i palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2024 – 2025. Pier Silvio Berlusconi, padrone di casa, ha ricevuto negli studi di Cologno Monzese i giornalisti per presentare i programmi tv che vedremo in onda durante la prossima stagione televisiva. Una novità assoluta nel palinsesto di Canale 5 è un nuovo programma che vede protagoniste Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin sbarca in prima serata su Canale 5: il nuovo programma Mediaset dedicato ad Amici

In autunno Canale 5 produrrà e manderà in onda una serie di serate speciali che vedono insieme Amici e Verissimo con protagoniste due dei volti più amati della rete ammiraglia del gruppo Mediaset: Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Un format, come dichiarato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi – nato da un’idea dello stesso Ad del gruppo Mediaset di voler “Celebrare gli artisti nati ad Amici”.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Durante la conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha infatti dichiarato: “Questa è un’idea nata da una conversazione tra me e Maria De Filippi. Ho detto a lei tu stai scrivendo l’ultimo pezzo della musica italiana, vorrei celebrare il lavoro svolto in questi anni. Maria dal canto suo mi ha detto che non poteva condurre lei e lì è nata l’idea di far condurre a Silvia”.

Stando alle dichiarazioni fatte da Pier Silvio Berlusconi durante la serata dedicata alla stampa, la programmazione delle serate dedicate ad Amici dovrebbe partire durante il prossimo autunno. Le serate speciali porteranno in tv sotto lo stesso tetto molto probabilmente tutti i grandi nomi della musica italiana che sono nati artisticamente nella scuola di Amici. Rivedremo quindi: Annalisa, Emma, Angelina Mango, Stash, i The Kolors e molti altri.

A che punto è il programma di Maria De Filippi e Silvia Toffanin

In chiusura Pier Silvio in merito al punto in cui è attualmente l’organizzazione del nuovo programma ha aggiunto: “In questo momento stanno lavorando Maria e Silvia. Sul come sarà il programma, beh mi immagino che ci saranno parti più di spettacolo alternate a parti più di racconto con degli ospiti sia del mondo della musica che non. È una celebrazione di Amici e dei suoi artisti che trovo molto bella. Il programma si farà a Roma”.