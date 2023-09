Maria Corleone, la prima puntata del 13 settembre 2023 in streaming su Mediaset Infinity

Vi siete persi la prima puntata della fiction Maria Corleone? La serie tv con protagonista Rosa Diletta Rossi ha debuttato in prima serata su Canale 5 catalizzando l’attenzione dei telespettatori, ma anche del pubblico dei social. Per chi si fosse perso la prima puntata della nuova serie tv Mediaset è possibile rivederla in replica streaming ondemand.

Per rivedere la prima puntata di Maria Corleone, è possibile collegarsi alla piattaforma di Mediaset Infinity dove è disponibile il primo episodio della serie creata da Pietro Valsecchi.

Ecco una breve sinossi della trama:

La giovane Maria Corleone si è trasferita da Palermo a Milano e sta realizzando il sogno di diventare stilista; ha un compagno, Luca Spada, giovane procuratore da cui aspetta un figlio. Rientrata in Sicilia in occasione della grande festa per l’anniversario di matrimonio dei suoi, rimane coinvolta in un attentato che le cambierà per sempre la vita. Maria poco alla volta entrerà nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l’onore dei Corleone: ma ciò peserà drammaticamente nel rapporto con Luca ed il loro bambino.

Maria Corleone è una storia vera? Il cast della fiction

In tanti guardando la prima puntata si sono chiesti se la fiction sia ispirata ad una storia vera. E’ giusto precisare che la serie la serie Maria Corleone non è basata su una storia vera, ma è ispirata al personaggio di Mary Corleone, personaggio portato sul grande schermo da Sofia Coppola.

Ecco il cast principale della fiction in onda su Canale 5 da mercoledì 13 settembre con gran finale il 4 ottobre.