Proseguono, tra momenti complicati e belle gratificazioni, le avventure dei ragazzi di Mare Fuori 3, la fiction di Rai Due giunta alla sua terza stagione. Nella serie in prima visione tv, con al centro un gruppo di adolescenti che, all’interno di un carcere minorile, cerca di trovare la giusta strada da seguire nella vita, troviamo volti noti del piccolo schermo, come quelli di Carolina Crescentini e Carmine Recano, e giovani promettenti alla loro prima esperienza davanti alla macchina da presa. Nella prima serata di Mercoledì 15 Marzo (inizio alle ore 21.20 circa), andranno in onda, a seguire, gli episodi 9 e 10. Di seguito trovate le anticipazioni.

Mare fuori 3: anticipazioni episodio 9

Come i numerosi fans sanno bene, il Mercoledì sera vanno in onda due episodi di Mare fuori 3. Il numero 9 si intitola “Le fasi dell’amore“. Ecco cosa accadrà nella puntata.

Pino (Artem) è ancora tormentato dalla gelosia ma, supportato da Carmine, si convince a cercare un punto d’accordo con Kubra. Carmela intanto, è sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo, mentre Massimo si avvicina pian piano alla verità. La nuova direttrice ha intenzione di rimandare Filippo (N. Maupas) a Milano, ma è proprio grazie a lui che Cardiotrap ricomincia a dedicarsi alla musica.

Mare fuori 3: anticipazioni episodio 10

Il titolo del decimo episodio è “Le regole dell’amicizia“.

Milos riceve una lettera misteriosa e ciò lo porta, subito dopo, a scontrarsi con Micciarella e Dobermann. Per fortuna Cucciolo riesce ad evitare che si verifichi il peggio e la situazione torna alla normalità. Kubra, sempre più coinvolta e decisa a scoprire la verità sul passato di sua madre, trova un sostegno in Pino, che decide di aiutarla. Per Giulia intanto, sembra che sia arrivata la grande occasione e la ragazza ha tutte le intenzioni di sfruttare al massimo il momento che le si presenta dinanzi agli occhi.

Ce la farà?