Dopo il successo della serie tv tratta da “L’allieva”, arriva dal 30 marzo in prima serata su Raiuno “Costanza” in cui i personaggi sono nati ancora una volta dalla penna della bravissima Alessia Gazzola. A dare il volto alla protagonista l’attrice Miriam Dalmazio mentre nei panni di Marco troviamo Marco Rossetti. Costanza è una commedia fresca in cui al centro c’è una storia d’amore contrastata con misteri da risolvere.

“Costanza”, intervista esclusiva a Marco Rossetti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marco Rossetti. In merito al suo personaggio, l’attore ci ha raccontato: “Marco mi ha affascinato da subito. Quando il produttore Del Frate me l’ha proposto l’ho trovato da subito un personaggio vincente sulla carta. Man mano che la storia prendeva vita e che mi veniva raccontata ho avuto uno choc. Marco infatti è un architetto, si sta per sposare ma poi nella sua vita torna a fare irruzione Costanza con una verità spiazzante, scoprirà di avere una figlia. E’ una serie con un connotato romantico che però verte anche sulle difficoltà della vita. E’ stato bello cimentarsi in qualcosa di così grande come la paternità. Non so quanto Marco sia simile a me, finora non ho mai affrontato la paternità ma ho un cane che è un figlio che non cresce mai”.

Chiediamo a Marco se interpretare un padre in una serie abbia svegliato in lui il desiderio di diventarlo anche nella vita. L’attore ha risposto: “I bambini mi piacciono tantissimo, pendo dalle loro labbra e rubo la loro energia. Sono per me una fonte di gioia, mi lasciano sempre emozioni meravigliose”. In questa serie, vedremo Marco Rossetti alle prese con il canto. L’attore si è cimentato anche in brani non facili come “Perfect” di Ed Sheeran: “Massimo Del Frate ha voluto subito che io cantassi. Mi sono messo alla prova ed è stato bello. Speriamo che il pubblico non si risenta”.

Marco Rossetti si è trovato a condividere il set con Miriam Dalmazio. Tra loro è nata un’alchimia perfetta: “Miriam è un’attrice incredibile, bravissima. Avevamo già lavorato insieme, non avevamo mai affrontato una situazione come questa ma sono felicissimo di aver lavorato con lei”. Prima di interpretare Marco, Rossetti ha avuto modo di farsi dare dei consigli dalla scrittrice Alessia Gazzola: “Ho letto il suo libro e devo dire che il personaggio di Costanza mi ha affascinato molto. Il fatto di dover crescere una figlia da sola dà l’immagine di una donna fatta e compiuta ma Costanza è anche una donna appassionata, sa essere irriverente e ironica”.

Ormai Marco Rossetti è uno dei volti della fiction Rai. L’attore sta vivendo un momento d’oro e a tal proposito ha dichiarato: “Non è il mio momento, sono fortunato, si sono accavallati diversi progetti insieme e sono usciti tutti insieme. Mi trovo su un’onda molto alta e questa è una fortuna. So perfettamente che il lavoro dell’attore è un’altalena velocissima per cui mi godo quello che viene rimanendo però con i piedi ben saldi a terra”.