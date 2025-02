Torna in onda su Raidue dal 19 febbraio Rocco Schiavone, serie Rai in co-produzione Cross productions e Beta. Ancora una volta nei panni dell’amatissimo vicequestore ritroveremo Marco Giallini. Tra indagini e colpi di scena si ritroverà a dover risolvere casi intricati sullo sfondo della Valle d’Aosta. Oltre ai misteri ci sarà spazio anche per le vicende amorose con il rapporto tra Schiavone e la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino.

“Rocco Schiavone”, intervista esclusiva a Marco Giallini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Marco Giallini. Ai nostri microfoni, l’attore ha parlato di com’è stato tornare ad indossare i panni di Rocco Schiavone: “Anche stavolta mi sono calato nei panni di Rocco Schiavone. A Rocco preoccupa la vita come tutti quelli che faticano a viversi il momento. Schiavone non è uno che si vive l’attimo, che vive giorno per giorno. La dipartita della moglie gli ha dato un profondo senso di disillusione. Lui cerca di riempire il vuoto facendosi giustizia”.

In questa stagione, le riprese si sono spostate anche oltreoceano, a Buenos Aires. Marco Giallini a tal proposito dice: “Sembra una cavolata ma sono 14 ore di volo. Mi sono trovato benissimo, la gente del posto è stata fantastica, non ne ho trovato uno antipatico. Ad ogni angolo c’era la polizia, tutti di colore diverso. C’era quello rosso, blu, forse quelli più cattivi erano i neri”.

Rocco Schiavone è una serie che è stata fortemente osteggiata dalla destra nel corso degli anni a causa del vizietto del protagonista. Nonostante le polemiche però Marco Giallini difende il suo personaggio: “Rocco Schiavone è inossidabile. Tra un po’ penso che lo ritroveremo con la sigaretta in bocca sulla sedia a rotelle. I personaggi controversi funzionano spesso in tv. Quest’anno avevo lavorato molto e quando sono arrivato sul set ero provato ma non mi stancherò mai di interpretare Rocco Schiavone”.

Ai microfoni di SuperGuida TV Marco Giallini ha poi commentato il Festival di Sanremo. L’attore è rimasto dispiaciuto per l’esclusione di Giorgia dal podio:

“A Sanremo le canzoni hanno una vita propria. Vasco Rossi arrivò ultimo addirittura. Giorgia non aveva bisogno di nulla però mi è dispiaciuto così come per Achille Lauro. Sono stato felice del secondo posto di Lucio Corsi, è un ragazzo glam con reminiscenze anni 70. In molti non ci hanno fatto caso ma il suo stile somiglia molto a quello di Renato Zero. Mentre ero dietro le quinte e stavo guardando Giorgia, Edoardo Leo ha fatto una battuta fantastica, ha detto che sembrava lo facesse per mestiere. E’ di un’altra categoria secondo me. Mi è piaciuto tanto anche il duetto di Giorgia con Annalisa, grande voce e se l’è cavata bene”.