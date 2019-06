Marco Carta arrestato a Milano. Durante il processo per direttissima il giudice non convalida il fermo per il cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi in quanto “estraneo ai fatti”. Il cantante commenta: “per fortuna è andato tutto bene”.

Marco Carta arrestato: il giudica lo dichiara “estraneo ai fatti”

La notizia dell’arresto di Marco Carta è scoppiata questa mattina come un fulmine a ciel sereno su tutti i quotidiani nazionali e i siti online. Il cantante vincitore di Amici nella giornata di ieri, venerdì 31 maggio, era stato arrestato all’uscita della Rinascente a Milano con l’accusa di furto aggravato. Il cantante, in compagnia di una donna di 53 anni, era stato ritrovato con sei magliette del valore di 1200 euro.

A distanza di poche ore dalla notizia choc, che tanto ha preoccupato e sconvolto i fan, possiamo dirvi che Marco Carta è estraneo ai fatti. A deciderlo è il giudice che, durante il processo per direttissima svoltosi oggi, sabato 1 giugno, non ha convalidato l’arresto per il cantante de “La forza mia”. Convalidato, invece, l’arresto per la donna di 53 anni che era con lui al momento del fermo fuori la Rinascente.

Anche Simone Ciro Giordano, l’avvocato di Marco Carta, ha voluto precisare a gran voce la posizione del suo assistito subito dopo il processo per direttissima svoltosi a porte chiuso al presso il Tribunale a Milano:

E’ stata chiarita la totale estraneità di Marco Carta. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti, lui è totalmente estraneo, è stato acclarato dal giudice. Marco è una bravissima persona.

Marco Carta oggi, “Non sono stato io a rubare”

“Non sono stato io a rubare” le prime parole pronunciate da Marco Carta all’uscita dal del Tribunale di Milano dove è stato processato per l’accusa di furto aggravato. “Per fortuna è andato tutto bene” – ha detto il cantante – che è apparso visibilmente scosso.