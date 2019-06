Una brutta, bruttissima storia per Marco Carta di Amici. Tutti lo ricordano, infatti, come vincitore di una delle edizioni del famoso talent show condotto da Maria De Filippi. Non solo, visto che il cantante si è fatto poi apprezzare sul palcoscenico del Festival di Sanremo dove ha trionfato nel 2009 con “La forza mia” fino alla rinascita televisiva e personale con la partecipazione e vittoria a Tale e Quale Show.

Recentemente era tornato in tv a Domenica Live di Barbara d’Urso per fare coming out in diretta televisiva: “Per me è una scelta di libertà: voglio liberare la mia anima, il mio corpo, ma anche il mio pugno, la mia scrittura, la mia musica”. Marco Carta ha rivelato così non solo di essere gay, ma anche felice con un compagno.