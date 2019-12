Mara Venier in versione deepfake a Striscia la notizia. La conduttrice di Domenica In è stata protagonista di un finto fuorionda, trasmesso dal programma di Canale 5 nella puntata di stasera, lunedì 9 dicembre 2019. Queste le frasi strong sulla presentatrice di Domenica Live (e non solo): “Beata Barbara D’Urso che non ha ‘ste rotture de co*lioni che la sfumano e le spezzano le trasmissioni! Sono nera! (…) Sarà lì tutta contenta a dire ‘col cuore’! (…) Quella è protetta da qualcuno, te lo dice Zia Mara. Ditemi voi da chi! (…) Comunque, se vinco lo stesso domani sui social scrivo: ‘A Barbare’ fatte ‘sto caffeuccio e inzuppaci ‘sto cannolo!‘“. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere tutto il fuori onda.