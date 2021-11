Mara Venier e Francesco Giorgino: la conduttrice durante l’ultima diretta di Domenica In lancia un’edizione straordinaria del TG1 e fa una gaffe col giornalista. Cosa è successo?

Mara Venier e Francesco Giorgino: lei lancia il Tg1, ma il giornalista è furioso

La zia Mara Venier e il mezzo busto del Tg1 Francesco Giorgino sono stati tra i protagonisti dell’ultima domenica televisiva per via di un “battibecco” a distanza. Durante l’ultima puntata di Domenica In, il popolare programma del pomeriggio di Rai1, i telespettatori hanno assistito in diretta ad un siparietto davvero divertente per i milioni di appassionati di gossip (e non solo).

La conduttrice durante l’intervista al regista e amico Ferzan Ozpetek si ritrova costretta ad interrompere tutto per lanciare un’edizione straordinaria del TG1. La linea viene richiesta dal TG1 per aggiornare su quanto successo durante il summit G20 in programma a Roma sull’economia globale.

La Venier, come suo solito, la butta in caciara chiedendo: “ma è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così, nessuno parla, ma che uomini siete?”. La battuta non passa inosservata al giornalista Francesco Giorgino che, in collegamento dallo studio di Rai1, attendeva il suo turno per comunicare ai telespettatori tutte le novità in merito al G20 di Roma. La sua espressione di disappunto è palese, visto che Giorgino appare furioso e sorpreso dalla battuta della Venier.

Francesco Giorgino e Mara Venier: c’è tensione nell’aria

Una volta passata la linea al TG1, Francesco Giorgino replica a distanza alla zia Mara dicendo in apertura di telegiornale: “saremo brevissimi, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione“.

Dallo studio Mara Venier prova a riprendere la parola per salutare Giorgino che, incurante dell’intervento della conduttrice, procede ferrato e diritto: “io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1, la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16“. Niente da fare per la Venier che, una volta ritornata in diretta, ha fatto scemare la tensione salutando il giornalista “Grazie a Francesco Giorgino“. Che dire, la contrarietà di Giorgino era palese, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere!