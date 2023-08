Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne 2023. Il suo nome è stato svelato sugli account ufficiali del programma di Maria De Filippi, mentre negli studi Elios si registrava la prima puntata. Dove abbiamo già sentito questo nome? I fan dei programmi di Canale 5 si ricordano bene, l’abbiamo conosciuta in Temptation Island. Terminato il viaggio nei sentimenti decise di frequentare il tentatore, Luciano Punzo, e di lasciare il fidanzato.

Manuela Carriero nuova tronista di Uomini e Donne 2023: la presentazione

Dopo Cristian e Brando, a Uomini e Donne come tronisti di settembre 2023, ecco svelato il volto anche della protagonista femminile del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di chi si tratta? Di Manuela Carriero che abbiamo conosciuto grazie a Temptation Island.

Nel suo video presentazione Manuela ha deciso di raccontarsi così: “Sono Manuela, ho 34 anni e sono nata a Brindisi. Come gli altri tronisti anche Manuela ha parlato della sua famiglia dicendo: “La mia non è stata una vita facile. Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto“.

La nuova tronista ha poi aggiunto: “Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma“, aggiungendo di essere: “introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, sensibile e romantica“. Cos’altro ha detto? Ebbene Manuela ha specificato: “Scrivo lettere d’amore ma alle parole preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare“. Prenderà i suoi corteggiatori per la gola?

Manuela Carriero a Temptation Island: cosa accadde

Molti si ricordano di Manuela Carriero a Temptation Island. Vi partecipò nel 2021 con l’ex Stefano Sirena. La relazione si concluse al falò di confronto con un sonoro schiaffo di lei a lui che l’aveva tradita. Peccato però che nel mentre anche Manuela aveva approfondito la conoscenza con Luciano Punzo, divenuto poi suo fidanzato. La storia con l’ex protagonista del GF VIP è giunta al capolinea diversi mesi fa, prima che quest’ultimo entrasse nella casa più spiata d’Italia.