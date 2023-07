Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, torna in acqua in occasione della sua prima volta ai Mondiali di Nuoto Paralimpico 2023 che si aprono oggi 31 luglio 2023 al Manchester Aquatics Centre, che ospita i campionati mondiali organizzati dall’IPC (Comitato Paralimpico Internazionale).

Manuel Bortuzzo debutta ai Mondiali Paralimpici di Nuoto 2023

L’Italia, dopo i trionfi a Madeira, auspica un ruolo da protagonista nelle corsie inglesi con ben 22 Azzurri chiamati a riscrivere la storia alla vigilia dei Giochi di Parigi 2024. Da oggi, lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, i Mondiali di Nuoto 2023 saranno visibili sul canale Rai Sport – oltre che in streaming su Rai Play – dalle 18.25 alle 22.30 e su Rai 2 il giorno dopo sarà trasmessa una sintesi dalle ore 14 alle ore 14.45. Tra i partecipanti per la Nazionale Azzurra, spicca il nome di Manuel Bortuzzo, ex gieffino è una new entry ai mondiali, insieme a Karim Gouda. Il commento delle gare è affidato ad Enrico Cattaneo e Federica Fornasiero, con le interviste a bordo vasca di Stefano De Agostini.

Mondiali Paralimpici di Nuoto 2023: Manuel Bortuzzo new entry tra gli Azzurri

A Madeira, un anno fa, fu una vera e propria cavalcata trionfale per il nuoto italiano, con gli Azzurri padroni del medagliere con ben 64 medaglie conquistate dalle ragazze e dai ragazzi di Riccardo Vernole (27 ori, 24 argenti e 13 bronzi davanti alle superpotenze USA e Brasile).

Un bottino arricchito da ben 6 primati del mondo che dovrà essere difeso questa volta fra le corsie di Manchester da ben 22 atleti e non più 24 come nella passata edizione (assenti per motivi personali Efrem Morelli e Giulia Terzi).

Come anticipato, tra le new entry di questa edizione dei Mondiali di Nuoto Papalimpico, insieme a Karim Gouda, c’è il nuotatore ed ex concorrente del reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo. Bortuzzo e gli altri, tentano di conquistare un posto ai Giochi Olimpici del 2024. Tanti auguri a tutti gli atleti Azzurri.