I Maneskin sono la band del momento. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, non smettono di raggiungere traguardi inattesi fino ad un anno fa. Infatti, il 9 Luglio 2022 terranno il loro primo concerto al Circo Massimo di Roma. Ecco cosa ha dichiarato la Band.

I Maneskin ricevono la Lupa Capitolina e annunciano un concerto nel 2022 al Circo Massimo

In occasione della consegna, in Campidoglio, della Lupa Capitolina i Maneskin hanno annunciato il ritorno al live e hanno sottolineato quanto il green pass sia un documento indispensabile per tornare alla normalità. Le loro parole circa la sicurezza sanitaria sono state queste: “Finalmente torneremo a suonare in giro per l’Europa. Ogni paese, in tema di restrizioni, ha le sue misure ma sono utili perché ci permettono e ci aiutano a tornare a suonare dal vivo e ne siamo felici. Il green pass? Siamo d’accordo con tutte le misure che ci permettono di suonare e che danno la possibilità al nostro mondo di poter ricominciare a lavorare dopo un periodo così difficile”.

I Maneskin hanno ricevuto dalle mani della sindaca Virginia Raggi, anche la medaglia coniata il 21 Aprile per i festeggiamenti dei 150 di Roma Capitale. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono partiti dal suonare in Via del Corso e sono arrivati sul tetto del mondo senza cambiare la loro attitude rock.

In un mondo, quello discografico italiano, che non riesce ad imporsi facilmente sul mercato internazionale rappresentano l’eccezione che conferma la regola. Inoltre, sono la dimostrazione che la musica contemporanea viaggia attraverso la connessione Internet e importa molto il messaggio che gli artisti portano con sè. In questo caso, i Maneskin hanno il compito di rappresentare una generazione più aperta e culturalmente più libera della precedente.

I Maneskin e il sogno americano

I Maneskin, ben presto, suoneranno in giro per l’Europa ma il pensiero dell’America sembra esserci anche se al momento nessuno lo dice. I presupposti, però, ci sono tutti. Da una probabile collaborazione con Miley Cyrus, dichiaratasi sua amica e fan, all’essere quinti in due classifiche statunitensi, quella generale e nella Billboard Global Excl. U.S..

Inoltre, sono apparsi per la seconda volta a Times Square a New York City per la cover di Today’s Top Hits di Spotify Italia. A chi li stronca, definendo la reinterpretazione di Beggin come dissacrante e si augura il loro passaggio in America sia un incidente isolato, i Maneskin non rispondono con le parole di un post o di un tweet ma chiudendosi in studio e concentrandosi per ciò che verrà.