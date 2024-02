In Man on fire – Il fuoco della vendetta, pellicola del 2004 diretta da Tony Scott, Denzel Washington e la giovanissima Dakota Johnson sono i protagonisti di un movimentato action con sfumature sentimentali che non rischia di annoiare lo spettatore. Va in onda nella prima serata di Martedì 6 Febbraio su Rai Due: di seguito le curiosità che non potete fare a meno di conoscere.

Man on fire – Il fuoco della vendetta: la trama in breve e il cast

L’ex agente della Cia John Creasy trova lavoro a Città del Messico come bodyguard. Gli viene affidato un compito difficile e delicato: proteggere la piccola Pita, figlia di un noto e ricco industriale. L’uomo si affeziona moltissimo alla bambina e, quando quest’ultima viene rapita, non esita a scatenare una vera e propria guerra pur di salvarla.

Per quanto concerne il cast, gli interpreti principali del film bravissimi entrambi, sono Denzel Washington e Dakota Johnson. Li affiancano, fra gli altri, Marc Anthony, Radha Mitchell, Christopher Walken e Michey Rourke.

Le principali curiosità sul film

Di seguito vi sveliamo le curiosità su Man on fire – Il fuoco della vendetta che proprio non potete perdervi: