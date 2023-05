Per la prima serata di Sabato 13 Maggio, Canale 5 propone il film commedia Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

La pellicola ribalta la situazione purtroppo molto frequente che concerne le conseguenze del divorzio sui figli, in genere contesi dagli ex coniugi fino all’eccesso. In Mamma o papà? invece, i protagonisti cercano di “scaricare” la prole sull’ex.

Non troppo omaggiata dalla critica, la commedia, sebbene a tratti esasperata ai limiti del grottesco, è comunque divertente. Vediamo la trama e alcune curiosità che la riguardano.

Mamma o papà?: la trama in breve

Albanese e la Cortellesi, rispettivamente Nicola e Valeria, portano in scena una coppia con 3 figli che decide di separarsi dopo 15 anni di matrimonio. Invece di dar vita,. come quasi sempre accade, ad una battaglia legale per l’affidamento dei bambini, fanno esattamente il contrario, cercando di spingere le piccole pesti verso l’altro.

Curiosità sul film

Mamma o papà? è una commedia del 2017 diretta da Riccardo Milani. Ecco alcune curiosità: