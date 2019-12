Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi assenti a La Repubblica delle Donne. Nella seconda puntata trasmessa ieri sera, mercoledì 5 dicembre 2019, i due volti del programma di Rete 4 non sono stati presenti in studio, anche perché impegnati su Canale 5 nello show di Michelle Hunziker, All together now 2. Dalle parti di Piero Chiambretti, allora, hanno ben pensato di scomodare Chi l’ha visto?, la trasmissione “rivale” del mercoledì sera, condotta su Rai 3 da Federica Sciarelli. Il motivo? Ricercare i due super ospiti “misteriosamente scomparsi”. Ecco i video Mediaset con l’ironico siparietto.