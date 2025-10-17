Makari 4 torna in prima serata su Rai1 con una nuova stagione. Nuove indagini, passioni e contraddizioni al centro delle puntate della serie tv con protagonista Claudio Gioè. Scopriamo la data di inizio, quante puntate sono, trama, cast ed anticipazioni!

Makari 4, quando inizia la nuova stagione e quante puntate su Rai1

Tutto pronto per il ritorno di Makari 4, la serie tv di successo con Claudio Gioè. Quando inizia? L’appuntamento con i primi episodi inediti è da domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 21.30 in prima serata su Rai1 con la fortunatissima serie con Claudio Gioè e Domenico Centamore tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri.

La quarta stagione si preannuncia davvero imperdibile con tanti nuovi colpi di scena, intrecci e un approfondimento ancora più intenso del complesso mondo interiore di Saverio Lamanna, il protagonista amatissimo dal pubblico fin dal debutto. A fare da cornice alle vicende del protagonista ritroviamo la splendida Sicilia tra luce, mare e mistero: tre ingredienti speciali che rendono questa serie una delle più attese della stagione 2025. Le puntate della nuova stagione sono 4 e andranno in onda in prima serata su Rai 1 dal 19 ottobre al 9 novembre 2025.

Makari 4 stagione, la trama

La quarta stagione di Makari si concentra sui rapporti affettivi e familiari del protagonista Saverio Lamanna interpretato da Claudio Gioè. Lo sceneggiatore Leonardo Marini, durante la presentazione in conferenza stampa, sulla trama della nuova stagione ha rivelato: «il tratto dell’immaturità è uno dei connotati più forti del personaggio fin dalla prima stagione. Saverio fugge costantemente — dal lavoro, dai sentimenti, dal dolore — e in questo suo scappare finisce per cercare ciò che ha perduto, a partire dal legame con la madre. Màkari è, in un certo senso, la rappresentazione di quella figura materna assente, un luogo rifugio ma anche un confine da superare».

Accanto al protagonista determinante è il ruolo di diverse figure femminili diverse tra loro: a cominciare da Suleima che sogna di diventare architetto, mentre Michela pronto al grande passo del matrimonio anche se non ha del tutto chiuso con il passato. Non mancheranno nuove figure pronte a scombinare gli equilibri dei personaggi. Tra i personaggi chiave della serie ritroviamo Peppe Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, ma anche Marilù pronta a dispensare consigli preziosi, il vicequestore Randone (Filippo Luna) e il padre di Saverio, interpretato da Tuccio Musumeci.

Makari 4, cast e personaggi della stagione

Ma passiamo al cast e personaggio della stagione 4 di Makari. In primis c’è Claudio Gioè che interpreta il protagonista principale Saverio Lamanna. Sulla quarta stagione l’attore ha anticipato: «Saverio sarà messo davvero alla prova. Ma questo è ciò che amo di più della serie: la possibilità di alternare il tono comico al noir, passando dalla leggerezza alla profondità emotiva».

Nel cast, oltre ai protagonisti Claudio Gioè e Domenico Centamore, ritroviamo anche: Antonella Attili, Filippo Luna, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini e Tuccio Musumeci. Una cast affiatato che ha conquistato milioni di spettatori e che promette nuove emozioni, risate e colpi di scena.

L’appuntamento con Makari 4 è da domenica 19 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1.