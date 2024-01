La comicità arriva su Rai 2 con Mad in Italy. Si tratta di un programma totalmente rinnovato e riscritto rispetto a Made in Sud che vede la presenza anche di comici provenienti dal Nord. A condurre ci sono Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross.

Mad in Italy: al via dal 29 gennaio

Noi di Superguida tv siamo stati alla conferenza stampa di presentazione di Mad in Italy che si è tenuta agli studi Rai di Napoli. Importante è notare come non c’è la lettera ‘e’ in made perché il senso di questo programma è portare in scena il ‘mad’ in Italy, la pazzia dei comici provenienti da tutto il paese.

Una volta entrati nell’Auditorium della Rai, siamo rimasti colpiti dalla nuova scenografia dello show (realizzata da Tiziana Fiorillo), con i suoi colori caldi dove dominano il rosso e il fucsia, circondati da led. Elemento di continuità con il vecchio Made in Sud sono due dei suoi conduttori storici: Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross. Il trio è molto affiatato e si lascia andare a battute e siparietti.

“In questa vita bisogna fare del bene, perché mi prenoto un posticino in Paradiso ed è quello che cerco di fare con questi due. Sto facendo un po’ di beneficenza con Gigi e Ross” – spiega Elisabetta Gregoraci.

Gigi e Ross non perdono occasione per sottolineare la vita agiata della loro partner sul palco: “Invidiamo la sua ricchezza, sempre bello avere un’amica che può aiutarti nel momento del bisogno. Cercheremo di portare in scena una sorta di famiglia allargata, noi siamo sempre molto sinceri col pubblico“.

Mad in Italy andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire da lunedì 29 gennaio con sei puntate tutte da ridere. Il 13 febbraio invece sarà trasmessa una puntata speciale dedicata a San Valentino e a tutti gli innamorati. Grande novità è rappresentata dalla presenza dell’orchestra con Stefano Palatresi che suonerà alcuni brani intrattenendo il pubblico e interagendo con i comici. Mad in Italy non vedrà sul palco una sequenza di numeri di comici ma un’interazione continua tra i tre conduttori (nel ruolo di spalla), i comici e la musica. In ogni puntata si esibiranno circa 30 artisti e ci sarà anche un ospite famoso.

La nostra intervista VIDEO a Elisabetta Gregoraci

La nostra Intervista VIDEO a Gigi e Ross

Chi saranno i comici di Mad in Sud

Pochissime le informazioni in anteprima trapelate dalla conferenza stampa. Quel che è certo è che vedremo uno show i cui protagonisti saranno i comici. Ci saranno alcun vecchie conoscenze come Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, Arteteca; Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Quartetto Cera e Laura Magni. Tra i nuovi, scoperti in un laboratorio durato tre mesi, ci sono Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Gallicani, Max Sammaritani e Marco Turano.

Mad in Italy è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Tunnel Produzioni. Diversi gli autori: Antonio Azzalini, Federico Andreotti, Dario Baudini, Antonio De Luca, Massimo Dimunno, Nando Mormone, Alessio Tagliento. La regia è di Andrea Fantonelli.