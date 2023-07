Vista la voglia di leggerezza che pervade un po’ tutti in estate, la tv si adegua e trasmette molte commedie divertenti e leggere. Una va in onda nella prima serata di Giovedì 13 Luglio su La7 D: Ma come fa a far tutto? con Sarah-Jessica Parker e Pierce Brosnan. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast completo e alcune curiosità sul film.

Ma come fa a far tutto?: la trama in breve e il cast

Protagonista di Ma come fa a far tutto? è Kate, una donna che fa i salti mortali per dividersi tra professione e famiglia. Lavora in finanza, è la moglie di un architetto e ha due bambini. Quando, meritatamente, ha un avanzamento di carriera, lei ce la mette tutta per riuscire ma non è affatto facile.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Sarah Jessica-Parker e Pierce Brosnan nei ruoli principali troviamo, fra gli altri, Greg Kinnear, Christina Hendricks, Kelsey Grammer, Seth Meyers, Olivia Munn, Jane Curtin, Mark Blum, Busy Philipps, Sarah Shahi, Jessica Szohr, Emma Rayne Lyle, Julius Goldberg, Theodore Goldberg, James Murtaugh, Mika Brzezinski ed Eugenia Yuan.

Curiosità sul film

Ma come fa a far tutto? non è certo un capolavoro, ma resta una commedia gradevole, senza grandi pretese. Il regista della pellicola è Douglas McGrath.

Ecco alcune curiosità: