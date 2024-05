La serie tv turca Endless Love è giunta alla settima settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 18 al 24 maggio nel daytime di Canale 5 assisteremo alle nozze in segreto tra Zeynep e Ozan. I due convoleranno a nozze e poi fuggiranno insieme, lasciando Kemal furioso e amareggiato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 18 al 24 maggio

Kemal sarà furioso e deluso dalla scelta della sorella di convolare a nozze in segreto con Ozan. L’uomo proverà sensi di colpa perché si renderà conto di avere abbandonato la famiglia in un momento di difficoltà. Se fosse stato più presente tutto ciò sarebbe successo? Kemal non potrà fare a meno di chiederselo.

Nel frattempo Onder – aiutato da Emir – riuscirà a raggiungere il figlio e la neo nuora, e insisterà con la coppia affinché vada a vivere con loro.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Ozan tenta il suicidio

Asu intercetterà una busta indirizzata a Kemal e deciderà di aprirla. Al suo interno, troverà le foto che ritraggono Zeynep ed Emir. Deciderà così di parlare con la sorella di Kemal per convincerla ad agire in fretta ed evitare che Emir possa ricattare suo fratello. Zeynep a quel punto cercherà di convincere Ozan ad annunciare in pubblico di essersi sposati. Tutto ciò avverrà all’insaputa di Vildan, che invece tramerà per farli divorziare.

Asu svelerà a Emir di aver intercettato le foto che lui aveva mandato a Kemal, e gli intimerà di non fargli del male, altrimenti se la vedrà con lei. Emir deciderà di tenere da parte le foto, per poterle utilizzare nel momento più idoneo. Emir e Kemal hanno una discussione accesa per colpa di Zeynep.

Nihan cercherà di scoprire cosa stia nascondendo Zeynep. Anche Kemal vorrà fare chiarezza, e chiederà a Ozan un incontro. Poco dopo però lo stesso Ozan si accorgerà che Zeynep è scomparsa. Troverà una sua lettera con la quale gli spiegherà che lo ama, ma che avrà deciso di chiedere il divorzio per non allontanarlo dalla sua famiglia. Ozan disperato tenterà di togliersi la vita, e verrà salvato in extremis da Onder e Vildan.

Quando Nihan verrà a sapere cosa è accaduto si precipiterà in ospedale e prometterà a Ozan di riportare a casa Zeynep.

Endless Love, spoiler al 24 maggio

Leyla sarà pronta a fare di tutto per aggiudicarsi l’immobile che presto verrà messo all’asta. Se lei apparirà serena, Kemal al contrario sarà molto preoccupato e temerà qualche imbroglio dell’ultimo minuto. Offrirà alla donna il suo sostegno morale ed economico.

Nihan estorcerà alcune informazioni a Zehir, poi raggiungerà lui e Kemal nel luogo in cui Karen e Taner dovranno ritirare i passaporti. Sul posto sopraggiungerà la polizia, che porterà con sé Karen e il marito. Nihan e Kemal scopriranno dopo che i coniugi non saranno mai giunti in una stazione di polizia, e sospetteranno l’intervento di Emir.

Un uomo misterioso – che si scoprirà essere Tufan – manderà a Nihan e Kemal in forma anonima i file audio con la registrazione dell’interrogatorio di Emir a Karen. I due scopriranno così che l’uomo è consapevole dei loro sospetti.

Zeynep non saprà dove trascorrere la notte e chiederà ospitalità a Salih.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Il venerdì è prevista anche una puntata alle 23.45. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.