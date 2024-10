Veronica Gentili assente anche durante la seconda puntata de Le Iene Show su Italia 1 per motivi personali. Durante la diretta Max Angioni comunica ai telespettatori che è venuto a mancare il padre di Veronica Gentili.

Veronica Gentili, è morto il padre: lutto a Le Iene

Lutto per Veronica Gentili, la conduttrice de Le Iene. Durante la seconda puntata del popolare programma di approfondimento e attualità tra più seguiti dal pubblico televisivo italiano, è stata comunicata una notizia molto triste. Max Angioni, co-conduttore del programma, ha iniziato la puntata con un annuncio:

«Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi».

L’assenza di Veronica Gentili si era fatta già notare nella puntata di debutto della nuova stagione de Le Iene Show per motivi personali legati a dei problemi familiari. Non era stata comunicato di più o precisato tali motivi, anzi la Gentili aveva rassicurato i fan con una Instagram Story in cui era intenta a recarsi a Milano per la diretta. La situazione si è poi aggravata, visto che la conduttrice non è mai arrivata.

Max Angioni, l’annuncio a Le Iene: “è venuto a mancare il padre di Veronica Gentili”

Proprio Max Angioni ha comunicato ai telespettatori de Le Iene:

«La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d’urgenza a Roma. Ora ve lo possiamo dire: era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare».

Un terribile lutto quello vissuto da Veronica Gentili che ha dovuto salutare l’amato padre con cui aveva un rapporto bellissimo e che aveva descritto a Verissimo come la sua certezza. Sul finale Angioni ha fatto le condoglianze all’amica e collega da parte di tutto il pubblico e il programma:

«Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene».