La prima puntata de Le Iene 2024/2025 è iniziata senza Veronica Gentili. L’assenza della conduttrice si è notata sin da subito ed è stata confermata dalle parole del co-conduttore Max Angioni. Cosa è successo?

Veronica Gentili assente stasera a Le Iene Show: perchè?

Al via la stagione de Le Iene 2024/2025 con la prima puntata trasmessa stasera, domenica 29 settembre. Grande assente della prima puntata è stata Veronica Gentili, la conduttrice e padrona di casa, assente stasera a Le Iene per motivi familiari. A chiarire e rassicurare sin da subito i telespettatori è stato Max Angioni che ha comunicato: «mi vedete qui da solo perché Veronica Gentili oggi ha avuto un problema familiare molto serio e quindi nel pomeriggio purtroppo è dovuta tornare a Roma di corsa. Ma noi siamo in attesa di vederla qui stasera se dovesse farcela, altrimenti la aspettiamo per domenica prossima. Le mandiamo un grandissimo abbraccio».

Non è dato sapere di più, anche se Max Angioni non ha escluso la possibilità di un possibile arrivo della conduttrice durante il corso della puntata «se non dovesse farcela la aspettiamo per domenica prossima».

Veronica Gentili salta la prima puntata de Le Iene 2024

Sui social, intanto, Veronica Gentili aveva comunicato ai fan e telespettatori de Le Iene del suo arrivo a Milano postando una foto dei grattacieli di City Life a Milano, nel quartiere Isola con la frase “Milano, eccomi!”. Qualcosa deve essere improvvisamente cambiato, visto che la conduttrice ha fatto dietro front non presentandosi in studio.

La conferma è arrivata poco dopo in diretta per voce del co-conduttore Max Angioni. Il comico, infatti, ha confermato l’assenza della conduttrice durante la prima puntata delle Iene: «purtroppo Veronica non riuscirà a raggiungerci questa sera per un problema familiare. Un forte abbraccio». Tutti i fan del programma e telespettatori sperano non sia successo nulla di grave alla famiglia della conduttrice che sicuramente tornerà in onda la prossima settimana a Le Iene.