L’estate è ormai iniziata e, con il suo arrivo, Disney+ è pronto ad aggiungere nuovi contenuti al suo catalogo. Tra film, serie tv ma anche alcuni documentari, la piattaforma inserisce titoli che sapranno, anche questa volta, sicuramente conquistare il suo appassionato pubblico. Vediamo insieme le novità più attese per il mese di Luglio.

Le novità più attese di Disney+ a Luglio 2025

Si inizia il 2 luglio, data in cui arriva Adults, serie comedy corale di FX. Composta da otto episodi, la storia segue Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton, un gruppo di ventenni coinquilini di New York mentre condividono pasti, ansie e disavventure, mentre cercano di diventare responsabili e affrontare le sfide quotidiane tipiche di quell’età.

L’11 luglio su Disney+ saranno disponibili due film. Il primo è Prophecy, adattamento live action dell’omonimo manga. La storia segue Paperboy, un enigmatico eroe mascherato che insieme e un gruppo di giovani ribelli del food delivery utilizzano il potere del web per smascherare la corruzione di alcuni potenti. Un’avvincente action comedy sulla giustizia sociale, con un intreccio narrativo che terrà gli spettatori incollati allo specchio.

L’altro film disponibile da questa data è Zombies 4: L’Alba Dei Vampiri. Quarto capitolo della saga di Zombies, in questo nuovo titolo ritroviamo Zed e Addison dopo che sono riusciti a far incontrare umani e mostri nella loro città natale, Seabrook. Stavolta li attende una nuova avventura, che prende piede quando il loro viaggio estivo prende una piega inaspettata.Si ritrovano infatti in un’altra rivalità tra mostri, precisamente tra i Daywalkers e Vampiri.

Il 17 luglio invece sarà disponibile La Vita Segreta Delle Mogli Mormoni S2 – Reunion Episode, un episodio singolo. Dopo le scioccante rivelazioni con cui si era concluso il secondo capitolo, il conduttore Nick Viall riunisce tutti i membri di #MomTok e #DadTok per scoprire segreti e scandali. Con filmati inediti, ci sarà anche un annuncio a sorpresa.

Infine, dal 23 luglio, arriva la serie tv Washington Black. Una storia d’avventura epica che segue l’artista e scienziato George Wash Black. L’uomo compirà un’impresa in giro per il mondo su un insolito mezzo volante, attraversando America, i mari artici, l’Africa e l’Europa. Però, non sarà solo: verrà infatti seguito costantemente da un letale cacciatore di taglie.

I documentari in arrivo su Disney+ a Luglio 2025

L’11 luglio arriva Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, documentario autorizzato che celebra uno dei più grandi successi di Hollywood a 50 anni dal suo arrivo in sala. Insieme al regista Steven Spielberg, si ripercorrerà il viaggio straordinario che ha portato Lo Squalo ad essere uno dei film più rivoluzionari e iconici mai realizzati, tra interviste, filmati d’archivio e dietro le quinte completamente inediti.

Il 18 sarà disponibile invece Titanic: La Rinascita Digitale. Questo titolo esplora il disastro navale più celebre della storia, di cui quest’anno ricorre il 113° anniversario. Con un accesso esclusivo a tecnologie di scansione sottomarina all’avanguardia, lo speciale svelerà anche la replica più precisa mai creata del Titanic. Sarà visibile infatti un gemello digitale in scala 1:1.