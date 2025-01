In occasione della consegna del Premio Antenna d’Oro per la TV al Campidoglio, abbiamo incontrato Lucio Presta in una rara intervista che il manager più importante della televisione italiana è solito concedere. Questo evento segna la sua prima uscita pubblica dopo il divorzio professionale da Paolo Bonolis, un argomento su cui ha preferito non rilasciare dichiarazioni. L’intervista si è concentrata sulla sua lunga carriera e sulla televisione di oggi.

Intervista a Lucio Presta

Cosa l’emoziona di più nel ricevere un premio per la sua lunghissima carriera? Sappiamo che lei ha tirato un po’ le redini di tanti programmi televisivi, di tanti nomi.

La vecchiaia che avanza. Questo mi emoziona. Mi danno un premio quando sei molto avanti con gli anni.

Cosa la colpisce oggi della televisione e in cosa la televisione dovrebbe migliorare, secondo lei?

Beh, sono tante cose. In televisione c’è tutto. Ci sono cose belle, cose brutte. La televisione è un grande frigorifero. C’è del cibo buono e del cibo meno buono. Dipende da chi. È merito di chi la fa, ed è merito del pubblico scegliere le cose buone e scartare quelle cattive.

Di chi la fa: quant’è importante oggi ancora la divisione tra autore e conduttore, secondo lei? Sono più decisivi gli autori o i conduttori?

Beh, è tutto. È tutto l’insieme che fa il risultato.