Il prossimo 1° marzo 2022 saranno trascorsi 10 anni dalla scomparsa del leggendario Lucio Dalla e per l’occasione la Rai renderà omaggio al grande artista con uno show musicale in prima serata. Il grande cantautore bolognese non sarà ricordato solo mediante lo show televisivo, ma anche attraverso la realizzazione di un musical che girerà i teatri italiani.

Lucio Dalla: omaggio in tv a 10 anni dalla scomparsa

Lo show televisivo in prima serata in ricordo del grande Lucio Dalla andrà in onda su Raiuno molto probabilmente il prossimo 1° Marzo 2022. L’omaggio della Rai dedicato al grande cantautore italiano avrà luogo proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario della scomparsa, avvenuta 10 anni fa proprio il 1° Marzo 2012. Uno show musicale con ospiti che canteranno le più belle canzoni del grande Lucio. A condurre la serata omaggio sarà la coppia formata da due pesi massimi della conduzione tv e della musica italiana, e vale a dire: Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Un musical con le più belle canzoni del cantautore bolognese

Quello previsto dalla Rai e che andrà in onda in prima serata su Raiuno non sarà l’unico omaggio in onore di Lucio Dalla, le più belle canzoni dell’artista bolognese diventeranno infatti un musical il cui arrivo nei teatri italiani è previsto per il 2023.

Lucio Dalla: il cantautore mai dimenticato

Dalla scomparsa di Lucio dalla avvenuta il 1° marzo 2012 a oggi, il cantautore non è mai stato dimenticato, sia dal publico che dalla tv. Negli anni sono tanti gli omaggi realizzati in suo onore. Concerti, documenti video e molto altro, sono stati realizzati in questi dieci anni senza Lucio. Sicuramente quello previsto dalla Rai in occasione dei 10 anni dalla scomparsa, racconterà l’artista oltre che l’uomo.

Al momento non si hanno ancora notizie sul parterre di ospiti che prenderanno parte allo show in prima serata, ma siamo certi che non mancheranno i suoi più cari amici di sempre, uno su tutti Gianni Morandi, che prossimamente tornerà in gara tra i big sul palco del Festival di Sanremo. Morandi e Dalla oltre alla passione per la musica e una grande amicizia, hanno da sempre condiviso le origini bolognesi, oltre alla fede calcistica per il Bologna.