Lucio Corsi, con il brano ‘Volevo essere un duro‘ è tra i 29 big in gara al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore porterà sul palco dell’Ariston la sua musica e già ha fatto discutere la scelta di duettare con Topo Gigio nella serata nelle cover. Scopriamo insieme il testo e il significato di ‘Volevo essere un duro’.

Il testo di “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi

Questo il testo di Volevo essere un duro in gara al Festival di Sanremo 2025, scritto dallo stesso Lucio Corsi e da T. Ottomano.

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Volevo essere un duro di Lucio Corsi: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2025

Per Lucio Corsi è la sua prima volta al Festival di Sanremo. Il cantautore toscano aveva partecipato, per finta, alla kermesse nella serie ‘Vita da Carlo’ fornendo anche il singolo ‘Tu sei il mattino’ per la terza stagione. Ora è pronto a mettersi in gioco sul palco dell’Ariston portando tutta la sua creatività presente nella scrittura dei suoi brani.

Ma di cosa parla Volevo essere un duro? A spiegarlo, è stato Lucio Corsi ai nostri microfoni:

“È una ballata, sono affezionato a quel tipo di struttura perché ci permette di divertirci con le parole. Parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Insomma racconta come che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava“.

In sintesi si tratta di un brano che racconta di come un uomo ha sempre sognato di essere un duro, privo di preoccupazioni per il futuro, ma che alla fine si ritrova a essere semplicemente Lucio. Seguendo i consigli di sua mamma, il giovane mostra il suo lato più sensibile e autentico in contraddizione a ciò che la società vorrebbe imporre.