In arrivo su Canale 5 la fiction Luce Dei tuoi Occhi con protagonisti Giuseppe Zeno e Anna Valle. Dal 15 settembre Mediaset inaugura la stagione con una grande fiction prodotta da Massimo Del Frate, Banijay Studios Italy.

Luce Dei tuoi Occhi: quando in tv la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno?

Già dai primi di settembre la nuova stagione televisiva riparte: il pubblico non solo rivedrà gli appuntamenti di sempre a cui è ormai affezionato ma ci sarà spazio anche per le novità. Una di queste è la fiction di canale 5, Luce dei Tuoi Occhi, con protagonisti due attori amatissimi dal pubblico italiano: Giuseppe Zeno e Anna Valle, per la prima volta insieme sul set. La messa in onda della fiction è prevista per mercoledì 15 settembre 2021 in prima serata su canale 5.

La trama di Luce dei tuoi Occhi, di cosa parla?

L’étolie Emma Conti, a cui presta il volto Anna Valle lascia New York perché una lettera anonima insinua che sua figlia, creduta morta durante il parto, sarebbe viva e studierebbe nella stessa scuola di Vicenza dove si era diplomata lei. Entrata come insegnante, Emma cercherà di scoprire se tra le allieve c’è la sua bambina. Ad aiutarla, il padre di una di loro, Enrico Leoni interpretato da Giuseppe Zeno.

Luce Dei tuoi Occhi: location e numero puntate

La nuova fiction di canale 5 che approderà sugli schermi mercoledì 15 settembre è un melodramma dalle tinte thriller la cui protagonista, è una ex ballerina ma soprattutto una madre che non si rassegna all’idea che la figlia sia morta. La vicenda si svolgerà nella città di Vicenza, all’interno di un’accademia di danza e la protagonista Emma Conti, star del balletto è convinta che la figlia, sia ancora viva e che possa essere una delle allieve dell’accademia di danza.

Emma non si è mai rassegnata alla morte della figlia: lei crede fermamente che sia ancora viva. Sarà veramente così? O è solo una suggestione? Al suo fianco vedremo Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico. Le riprese si sono svolte tra Roma e Vicenza. Luce dei tuoi occhi andrà in onda il 15 settembre su Canale 5 per un totale di 6 puntate.

Il cast e i personaggi della fiction Luce dei Tuoi Occhi

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni

è Enrico Leoni Anna Valle è Emma Conti

è Emma Conti Paola Pitagora è la mamma di Emma

è la mamma di Emma Riccardo De Rinaldis

Yari Gugliucci

Sabrina Martina

Elisa Visari

Gea Dall’Orto

Rebecca Antonaci

Linda Pani

Giulia Patrignani

Luce dei tuoi occhi fiction: le parole di Massimo del Frate produttore televisivo di Banijay Studios Italy

Massimo Del Frate, Head of Drama, Banijay Studios Italy commenta: “Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi c’è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c’è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età”.

Anna Valle e Giuseppe Zeno insieme sul set per la prima volta

I due attori amatissimi dal pubblico per aver recitato in numerose fiction di successo sia per la Rai che per Mediaset si sono trovati insieme a recitare per la prima volta. I due attori hanno una carriera invidiabile che parla per loro.

I loro personaggi sono sempre molto credibili perché riescono ad interpretare ruoli anche molto diversi e differenti tra loro. Insomma, Mediaset apre alla grande fiction scegliendo tra gli attori migliori che ci sono oggi nel panorama della fiction televisiva e non solo!