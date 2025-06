La coppia più glamour è sbarcata a Taormina. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati accolti al Taormina Film Festival ieri sera da una folla calorosa ed entrambi si sono mostrati disponibili firmando autografi e scattando foto con i fan. Per Luca Zingaretti è un ritorno nella sua amata Sicilia a distanza di alcuni anni dalla fine di Montalbano, la serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri che gli ha regalato la popolarità.

Taormina Film Festival, intervista esclusiva a Luca Zingaretti

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Ai nostri microfoni, Zingaretti ha raccontato la sua emozione nel tornare in una terra, la Sicilia, che l’ha adottato: “Non tornavo in Sicilia da tanto tempo, dal 2019. Avevo girato solo uno speciale con Alberto Angela su Camilleri. Pensandoci bene era tanto tempo che mancavo perché ogni volta che torno provo un senso di nostalgia. Quando desideri tanto qualcosa hai anche un po’ timore”.

Ogni volta che la Rai manda in onda le stagioni del Commissario Montalbano non c’è per nessuno. Anche in replica continua a riscuotere ascolti record. Sull’affetto immutato del pubblico nei confronti di Salvo Montalbano, Luca Zingaretti si emoziona:

“Mi ha regalato tantissimo questo personaggio e non mi riferisco solo al successo ma mi ha regalato rapporti umani bellissimi. Per vent’anni sono venuto a svernare in un posto per me magico. Per tutta la vita mi ricorderò le albe di febbraio, marzo, questi odori particolari in primavera. Raccontare è difficile, bisognerebbe provarle certe sensazioni. Ho avuto il privilegio di misurarmi con un autore che scriveva ogni anno delle avventure e io sono venuto a trovare questo amico che era letterario ma io ogni volta mi immaginavo di venirlo a trovare per sapere come stava e cosa era successo in mia assenza”.

Quest’anno, Luca Zingaretti ha debuttato per la prima volta alla regia nel film “La casa degli sguardi”. Un film sul dolore ma anche sulla capacità di risorgere che ha riscosso tanto successo nel pubblico:

“Ero molto teso all’inizio ma è stata una bellissima avventura ma soprattutto la cosa più bella è vedere la reazione del pubblico quando lo presentavo nelle sale. Ho percepito l’emozione degli spettatori e i dibattiti che seguivano mi davano la conferma che il film era arrivato”.

Luca Zingaretti pensa già al secondo film come regista: “Il pensiero c’è però prima di mettersi a scrivere uno sta lì e si culla tra le due e tre idee che ha sperando di capire quale possa essere quella buona”.