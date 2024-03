Manca pochissimo alla seconda stagione de ‘Il Re‘ con Luca Zingaretti. La serie, che vede l’attore romano vestire i panni di un direttore di un carcere, è pronta a stupire tutti con nuove avventure e nuovi personaggi. Scopriamo insieme la trama e quando andrà in onda.

Il Re, la trama del prison drama con Luca Zingaretti e quando in tv

Dopo il successo della prima stagione, torna ‘Il Re’, il prison drama Sky Original prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) che vedono la collaborazione con Zocotoco. L’appuntamento per gli otto episodi della serie sono per aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

L’attore protagonista de ‘Il Re’ è Luca Zingaretti che interpreta Bruno Testori, direttore di un carcere di frontiera, Alla fine della prima stagione viene arrestato e finisce nella sua stessa prigione del Regno di S.Michele. Cosa succederà nella seconda?

Ad aiutare il protagonista ci sarà Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, che gli propone un accordo: fa cadere le accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore a patto che Testori riesca a far parlare un detenuto. L’uomo è il magistrato Vittorio Mancuso che è accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera. Testori però inizia a sospettare che Mancuso sia innocente e che i servizi segreti lo stiano usando, per questo indaga privatamente sull’omicidio. Una scelta che lo porterà ad una verità che pagherà a caro prezzo.

Il cast della seconda stagione e le new entry

La seconda stagione de ‘Il Re’ è diretta da Giuseppe Gagliardi e scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Nel cast, oltre a Luca Zingaretti, ci sono Isabella Ragonese (che interpreta Sonia Massini, comandante delle guardie penitenziarie); Anna Bonaiut (Laura Lombardo, il pm) e Barbora Bobulova (l’ex moglie di Testoni, un’agente dei servizi che lavora nel reparto cybersicurezza).

E ancora vediamo Alida Baldari Calabria (la figlia di Testoni), e i pretoriani del carcere San Michele: Alessandro Gazale; Paolo D. Bovani; Salvatore D’Onofrio e Federico Pasquali. New entry sono Fabrizio Ferracane, che interpreta Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, Thomas Trabacchi (il detenuto magistrato Vittorio Mancuso), Caterina Shulha (avvocato di Mancuso) e Stefano Dionisi (un detenuto del carcere che aiuterà il protagonista).