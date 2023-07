Luca Pappagallo protagonista al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Fondatore di Cookaround e di Casa Pappagallo, il suo splendido format crossmediale, ha partecipato più volte a programmi culinari televisivi, ha scritto diversi libri di ricette e consigli sull’arte della cucina. Recentemente, ha deciso di espandere i suoi orizzonti, presentando il suo programma di maggior successo In cucina con Luca Pappagallo, parte della programmazione di punta di Food Network. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Luca Pappagallo, e con lui abbiamo parlato di tv, di nuovo progetti e molto altro ancora.

Luca Pappagallo, intervista esclusiva al conduttore al volto di Food Network

Come nasce la passione per la cucina?

“Nel modo più banale in assoluto, guardando la mia nonna, la mia mamma e la mia zia in cucina”.

Qual è il piatto che più la rappresenta?

“Non credo che ci sia un piatto che mi rappresenti perchè sono abbastanza composito come essere umano. Se potessi scegliere allora un piatto di pasta al pomodoro”.

La cucina in tv ha avuto un boom, poi alcuni programmi sono usciti dai palinsesti: che spiegazione si è dato?

“Credo che la risposta può essere abbastanza banale: costava poco produrre i programmi di cucina e poi avevano sempre un buon traino. Oggi piano piano, c’è una sorta di dicotomia tra il personaggio e quindi la necessita di identificarsi con il personaggio e chi invece insegna anche cucina in maniera spicciola”.

Qual è stata la vera rivoluzione? Cosa a decretato il successo della cucina in tv?

“Come dicevo prima il costo realmente basso e poi che si è sposato l’intrattenimento, non è solo più cucina. Pensiamo al successo mondiale di Gordon Ramsay, ha creato insieme a degli autori dei format copiati in tutto il mondo. Anche Jamie Oliver in qualche modo ha rivoluzionato il mondo della cucina, è stato il primo a fare una cucina in qualche modo sporca presentando il piatto per quello che usciva”.

Quali sono i progetti futuri? A cosa sta lavorando?

“Si sto lavorando ad altri progetti, già il fatto di andare in diretta con il mio programma è una grande novità. Stiamo provando a portare intrattenimento in cucina, in Italia non c’è questo tipo di programma”.