Love Me Love Me 2 si farà. Dopo il grande successo del primo capitolo, Prime Video ha confermato il sequel, che sarà il secondo della saga tratta dal bestseller internazionale di Stefania S, che ha conquistato oltre 25 milioni di letture su Wattpad. Il racconto continuerà ad espandersi, mentre vecchi e nuovi personaggi prenderanno vita sul piccolo schermo. Di seguito vi sveliamo ulteriori dettagli.

Love Me Love Me 2 è ufficiale: confermato il secondo capitolo dello young adult

Una notizia bellissima per tutti i fan della storia. Love Me Love Me, saga letteraria nata dalla mente di Stefania S, continuerà infatti a far innamorare i suoi spettatori con un secondo capitolo.

Il primo film Prime Original italiano girato in inglese, ha riscosso già particolare successo sulla piattaforma. La trama segue June, un adolescente che si trasferisce a Milano con la madre dopo la morte del fratello. Nella sua nuova scuola d’élite internazionale conosce Will, un ragazzo all’apparenza timido e tranquillo, e iniziano a frequentarsi. Ma il suo fragile equilibrio viene scosso da James, il migliore amico di Will, un ragazzo tormentato che partecipa a combattimenti clandestini di MMA. Il risentimento che provano l’un l’altro si trasforma presto in un’attrazione irresistibile. June presto dovrà capire se scegliere tra Will, una persona che le ispira sicurezza, e James, che invece le fa mettere in discussione tutto ciò che credeva di desiderare.

Nel sequel tornano i tre protagonisti, dopo essersi lasciati alle spalle dissapori e complicazioni, pronti ad affrontare nuove avventure. Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci riprenderanno i loro rispettivi ruoli, accompagnando il pubblico in un altro capitolo della saga.

Anche questo nuovo young adult romance sarà diretto da Roger Kumble, co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.