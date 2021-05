Love is in the Air è la nuova soap/serie tv turca che arriverà a breve su Canale 5. Dopo l’annuncio di Mr. Wrong quindi le reti Mediaset si preparano all’arrivo di un’altra storia d’amore che, stando alle prime indiscrezioni, arriverà sui nostri schermi già a partire dal 31 maggio 2021. Il serial televisivo turco, il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi va in onda nel Paese d’origine dall’8 giugno 2020 su Fox e, dopo aver conquistato il pubblico turco, si prepara ad appassionare anche quello italiano. Scopriamo qualcosa di più su trama e cast di Love is in the Air.

Love is in the Air, trama della fiction turca

La trama Love is in the Air vede come protagonisti due giovani ragazzi: Eda Yildiz e Serkan Bolat. Lei è una giovane studentessa che, solo grazie a una borsa di studio, riesce a frequentare l’università, mentre Serkan è il ricco imprenditore che finanzia le borse di studio universitarie. La giovane proviene da una famiglia povera e la sua unica speranza per poter frequentare l’università è legata proprio alla borsa di studio. Per questo quando Serkan decide di tagliare i fondi Eda lo affronta.

I due si scontrano in occasione di un meeting e, davanti alle accuse della ragazza di aver tagliato i fondi che le permettevano di studiare, Serkan fa una strana proposta alla ragazza, dicendosi disposto a concederle una nuova borsa di studio a patto che lei accetti di fingersi la sua fidanzata per due mesi.

Eda inizialmente rifiuta l’offerta di Serkan perché lo odia, ma poi si vede costretta ad accettare. Da qui inizia la storia e i due, fingendosi fidanzati, si troveranno a poco a poco immersi in una storia d’amore reale.

Love is in the Air, il cast della soap

Ad interpretare Eda Yildiz è l’attrice e modella turca Hande Ercel. Dopo aver ottenuto numerosi consensi come modella la bellissima Hande riesce a conquistare il titolo di Miss Turchia nel 2012. Ma la sua vera passione è la recitazione e decide di mettere da parte la carriera di modella per dedicarsi alla recitazione.

Dopo aver partecipato alla serie tv Calikusu nel ruolo di Zahide, e ad altre due serie (Hayat Agaci e Cilgin Dersane Universitede) arriva il ruolo di protagonista in Sen Cal Kapimi.

Nel ruolo dell’imprenditore Serkam Bolat troviamo Kerem Bursin. Anche lui è un volto già noto al pubblico turco per aver vestito i panni di numerosi personaggi in serie TV e film. Kerem ha vissuto la sua infanzia trasferendosi con la famiglia in ben sette Paesi. Il suo debutto nelle scene avviene in Texas, dove ha partecipato ad una manifestazione teatrale che gli ha permesso di vincere molti premi, tra cui quello di miglior attore del Texas.

Per entrambi Sen Cal Kapimi rappresenta un’occasione importante per un successo internazionale e noi siamo pronti a scoprirli nel ruolo di Eda e Serkam. Volete scoprire con noi le vicende dei due che iniziano fingendosi innamorati mentre si odiano, ma che poi nel corso delle puntate vedranno i loro sentimenti cambiare radicalmente? L’appuntamento, cari amici lettori, è per il 31 maggio 2021 alle ore 15,30 su Canale 5. Noi ci saremo. Seguiteci per scoprire tutte le news Love is in the Air.

Volete sempre rimanere aggiornati su tutte le novità e le anticipazioni di questa soap turna? Ecco il gruppo facebook ufficiale.