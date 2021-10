Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che assisteremo presto a un evento tanto atteso: Serkan recupera finalmente la memoria, anche se la felicità completa sembra ancora rimandata. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan ricorda tutto

Il giorno prima del matrimonio tra Eda e Deniz, la ragazza trascorre un po’ di tempo con Serkan, I due si trovano bene insieme, ridono spensierati e la Yildiz sembra essere sul punto di credere di poter tornare ad essere una coppia. Ma il Bolat sembra continuare a non ricordare. Il giorno seguente Serkan riceve un pugno al bar e improvvisamente ricorda tutto: non è Selin la sua fidanzata, la donna che era al suo fianco prima dell’incidente aereo era Eda!

Ma proprio quel giorno la Yildiz è sul punto di dare inizio alla sua vita con Deniz. Serkan corre via in fretta per raggiungere il Municipio prima che i due sposi pronuncino il fatidico sì, ma una serie di contrattempi gli impedisce di giungere in tempo. Quello che Serkan non sa ancora è che il finto matrimonio è stato inscenato da Eda proprio con lo scopo di farlo ingelosire.

Spoiler sulla soap opera turca: il falso matrimonio era reale?

Eda e Deniz avevano programmato la messinscena del finto matrimonio per scatenare la gelosia del Bolat. Ma Deniz, che è segretamente innamorato di Eda, non ha rispettato i patti. Il giovane ha infatti “dimenticato” di avvertire l’ufficiale che li sta sposando veramente.

Una sorpresa decisamente amara per Eda e Serkan, che devono muoversi in fretta per riuscire ad annullare il matrimonio appena celebrato. Ma Deniz è irreperibile: ci sarà lo zampino della perfida Selin dietro a tutto questo? Sicuramente la giovane non è disposta ad accettare la felicità di Eda e Serkan senza combattere.

