Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che Eda, dopo essere stata ingannata da Deniz che le ha fatto credere che le nozze fossero solo una messinscena, riesce a rintracciarlo in tempo per fargli firmare i fogli per l’annullamento del matrimonio. Tuttavia nuovi sconvolgimenti impediranno alla giovane paesaggista e a Serkan di vivere la loro storia d’amore. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Love is in the air: Selin è incinta

Il Bolat ha finalmente recuperato la memoria, Eda è riuscita a trovare Deniz in tempo per fargli firmare i fogli dell’annullamento e Selin, dopo aver visto fallire il suo piano elaborato con la complicità del Sarachan, si prepara a lasciare Istanbul. Tutto sembrerebbe andare verso un felice epilogo per Eda e Serkan, ma mentre la Atakan prepara le valigie viene assalita da alcuni malesseri.

Poco dopo Melo riceve una chiamata destinata a Selin e scopre così che la donna è incinta. Ne parla subito con Eda e nessuna delle due sembra avere dubbi sul fatto che il bambino che Selin porta in grembo sia il figlio di Serkan.

Quando il Bolat più tardi chiede a Eda di sposarlo, lei a sorpresa rifiuta. Pur mantenendo la promessa fatta a Selin di non rivelare niente a Serkan infatti, Eda (che è orfana di entrambi i genitori) non se la sente di togliere a quel bambino la gioia di crescere con entrambi i genitori.

Spoiler sulla soap opera turca: Serkan è davvero il padre del bambino?

Se Eda e Melo non hanno avuto dubbi nell’attribuire la paternità a Serkan, noi invece qualche dubbio lo abbiamo. Non dimentichiamo infatti che tra Selin e Deniz vi è stato un bacio appassionato, che potrebbe svelare molto di più di un fatto isolato. La Atakan era delusa e arrabbiata per la complicità che osservava tra Eda e Serkan, ma la passione messa in quel bacio era autentica e forse non è stato poi un caso molto isolato…

Se così fosse le ipotesi sull’identità del padre del nascituro si amplierebbero, e quella che Eda e Melo hanno visto come unica possibilità potrebbe anche essere invece una congettura sbagliata. Volete sapere come andrà a finire questa intricata vicenda? Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Love is in the Air, puntate italiane, quando e a che ora in TV

Ricordiamo che la Soap Love is in the Air va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 15,37 circa fino alle ore 16,44. Gli episodi, quindi, durano 65 minuti circa.