Le anticipazioni della soap turca Love is in The Air dal 25 al 31 dicembre 2021 ci svelano che, mentre Eda sembra sul punto di svelare a Serkan la verità sulla bambina, Aydan appare sempre più determinare a svelare il mistero Kiraz. Ma vediamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella soap turca Sen Cal Kapimi.

Love is in the Air, anticipazioni: trama puntate dal 25 al 31 dicembre 2021

La Yildiz non ha ancora trovato il coraggio di confessare a Serkan che Kiraz è in realtà la bimba nata dal loro amore. Tuttavia la verità potrebbe avere le ore contate, perché anche Aydan appare molto ansiosa di scoprire chi sia veramente quella piccola. Decide così di assumere Pina per farla indagare in segreto….

Aydan sospetta già che Kiraz possa essere figlia di Eda, ed è per questo che chiede alla donna di frugare nella borsa della Yildiz alla ricerca di un documento che possa confermare i suoi sospetti. Tra mille difficoltà Pina riesce a trovare la carta d’identità della bambina e tutto sembra dare ragione ai sospetti di Aydan.

Spoiler turchi sulla soap opera: metà mistero svelato

Con quel documento Aydan riesce ad avere conferma dei suoi primi sospetti, ovvero che Kiraz è in realtà figlia di Eda e non di Melek. Ma le sorprese non sono certo finite qui per la donna, che basandosi sulla data di nascita della bambina inizia a sospettare che quest’ultima sia figlia di Serkan. È davvero così? Kiraz è sua nipote?

Anticipazioni Love is in the Air: Eda si prepara a svelare a Serkan la verità

Eda capisce che ormai è arrivato il momento in cui confessare a Serkan la verità. Per preparare l’ignaro padre alla clamorosa notizia decide così di portare con se Kiraz a Istanbul, dove deve recarsi in vista di un nuovo incarico di lavoro a cui partecipa anche il Bolat.

Tra Kiraz e Serkan è un continuo alternarsi di alti e bssi: i due bisticciano ma poi scherzano insieme… Riuscirà il Bolat a legare definitivamente con la bambina? E come reagirà quando Eda gli rivelerà che Kiraz è sua figlia?

