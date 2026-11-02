Un nuovo serial drammatico turco sta per fare il suo ingresso in casa Mediaset: Love for Rent (titolo originale Kiralık Aşk) si prepara a conquistare anche il pubblico italiano, grazie a una trama avvincente e a un cast stellare. Ma di cosa parla, chi sono i protagonisti e quando debutterà sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity?

Love for Rent: trama della nuova serie turca

La giovane Defne Topal – dopo la morte di entrambi i genitori – si trasferisce a casa della nonna, con il fratello e la sorellina. Per mantenere sé e i suoi fratelli, la ragazza inizia a lavorare come cameriera in un ristorante. Un giorno nel locale si presenta Ömer İplikçi, il manager di un negozio di calzature di proprietà della sua famiglia.

Al ristorante deve incontrarsi con un uomo d’affari, ma il giovane non ha alcuna voglia di prendere parte all’appuntamento, che reputa assai noioso. Così decide di baciare Defne, facendola passare per la sua fidanzata.

Poco dopo la ragazza si trova a dover far fronte a una richiesta di denaro enorme: un gruppo di mafiosi (con il quale la ragazza ha contratto un debito) ha rapito suo fratello, e per poterlo riabbracciare deve riuscire a trovare 200.000 lire turche in appena 24 ore. Quando la zia di Ömer le propone di farlo innamorare, offrendole in cambio 400.000 lire turche, Defne accetta. Ma qperché le fa questa proposta? L’esigenza nasce dal fatto che il nonno desidera tanto vedere il nipote felicemente sposato prima della sua morte. Il desiderio del vecchio è talmente forte da spingerlo a “minacciare” il nipote: senza nozze non riceverà nessuna eredità!

Nel cast attori turchi già noti al pubblico italiano

Il grande successo delle dizi turche in Italia ci porta sempre più spesso a ritrovare attori già conosciuti anche dal pubblico del nostro Paese, e anche in Love for Rent ritroveremo nel cast qualche volto noto. Tra questi c’è sicuramente quello della protagonista: Elçin Sangu è infatti conosciuta per il suo ruolo di Güzide in “La ragazza e l’ufficiale”.

Ecco il cast completo, con il nome degli attori ed i rispettivi personaggi:

Elçin Sangu – Defne Topal

Barış Arduç – Ömer İplikçi

Salih Bademci – Sinan Karakaya

Nergis Kumbasar – Neriman İplikçi

Levent Ülgen – Necmi İplikçi

Ferdi Merter – Hulusi İplikçi

Sanem Yeles – Nihan Topal

Osman Akça – Serdar Topal

Melisa Giz Cengiz – Esra Topal

Onur Büyüktopçu – Koray Sargın

Sinem Öztürk – Yasemin Kayalar

Müjde Uzman – Seda Berensel

Quando inizia Love for Rent?

La dizi turca partirà ufficialmente il prossimo 23 novembre. A partire da questa data sarà reso disponibile un episodio al giorno (dal lunedì al venerdì) allo scoccare della mezzanotte.

Le puntate potranno essere visionate in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma gratuira Mediaset Infinity.

Qualche curiosità sulla nuova serie turca Mediaset

Kiralık Aşk è andata in onda nel Paese d’origine dal 2015 al 2016, ed è composta da due stagioni, per un totale di 69 puntate (52 per la prima stagione e 17 per la seconda) di circa 130 minuti ciascuna. Come sempre accade nella versione italiana tutti gli episodi verranno ridimensionati.

La serie è prodotta da Ortaks Yapım, e in Turchia è stata trasmessa da TV.