Ascolti tv domenica 1 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Libera 2” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Libera 2 vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 1 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Libera 2” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Libera 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Lunetta Savino ha incollato alla tv 2.681.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 560.000 spettatori (3%).

Rai 3: Falstaff, l’ultima opera lirica composta da Giuseppe Verdi, su libretto di Arrigo Boito, ha coinvolto 224.000 spettatori pari al 1.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha raccolto 626.000 spettatori con il 4.9% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 1.821.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo speciale dedicato tra uomini e animali presentato da Stefano Corti ha interessato 911.000 spettatori con il 7.8%.

La7: Mid Trump – Un Voto su Donald, lo speciale dedicato alle elezioni di midterm, un referendum sul Presidente Trump, ha informato 502.000 spettatori con il 3%.

Tv8: F1 Paddock Live Pre Gara, l’appuntamento con il grande spettacolo del Mondiale di Formula 1 ha registrato 1.698.000 spettatori con il 11.9% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.453.000 spettatori con il 8.4% e 870.000 spettatori con il 5.7% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.325.000 spettatori con il 22.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.967.000 spettatori con il 20.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 novembre 2026

RAI 1

Domenica In : 2.040.000 spettatori con il 17.9 % nella prima parte e 1.712.000 spettatori con il 16.4 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Da Noi… A Ruota Libera: 1.891.000 spettatori con il 15.1%.

Canale 5