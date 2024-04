Lory Del Santo è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Belve, il programma di interviste e faccia a faccia di Francesca Fagnani trasmesse in prima serata su Rai2. La showgirl si è raccontata a cuore aperto: dalla ricerca del successo all’amore fino alla morte dei figli.

Lory Del Santo e l’amore: da Gianni Agnelli allo spasimante che le ha rovesciato 100 milioni di lire

La vita di Lory Del Santo è davvero come un film. A Belve la showgirl ha parlato a 360° regalando momenti di grande ilarità, ma anche di riflessione. Durante la lunga chiacchierata con Francesca Fagnani, la regista e attrice ha confermato la lunga frequentazione con Gianni Agnelli rilevando: «diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto. Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare…, no? Alcuni vogliono una donna che possa rallegrare certi momenti. Io sono molto simpatica, arrivo, faccio le scene, con la mia voglia di dire ‘dai ce la farai!’».

Non solo, la Del Santo ha parlato anche di un uomo che durante il corteggiamento l’ha portata anche a Parigi. Nella città dell’amore, l’uomo le ha rovesciato 100 milioni di lire addosso, cifra che Lory ha raccolto per pagare una parte del muto. L’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi alla domanda della Fagnani se avesse mai fatto escort ha però replicato: «No, mai. Non fa parte del mio carattere. Ho incontrato tanti uomini potenti, non ho mai chiesto niente, e non mi hanno mai dato niente». A sorpresa la regista ha parlato anche di quando è finita in carcere per sbaglio durante una vicenda di traffico di droga: «ho passato dieci giorni in carcere, mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata. Finalmente ho avuto l’incontro, non mi ha riconosciuta e quindi tutte le accuse sono cadute».

Lory Del Santo e la morte dei tre figli

Non solo l’amore, il successo e la fama, Lory Del Santo a Belve ha aperto il suo cuore raccontando anche della morte dei tre figli. Il primo è Conor nato dal matrimonio con l’ex marito Eric Clapton morto nel 1991 caduto a soli 5 anni dal 53° piano di un grattacielo di New York. Poco dopo l’attrice ha perso il secondo figlio a due settimane dal parto fino alla morte del terzo figlio Devin morto suicida nel 2018.

«Sono morta anch’io, per questo non soffro» ha detto l’attrice facendo trapelare tutto il suo grande dolore.