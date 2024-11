Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è ufficialmente un gieffino a rischio, secondo un comunicato degli autori del gioco. Come si evince dal contenuto della nuova comunicazione per lui, il concorrente è esortato al decoro e a correggere i comportamenti fuori dalle righe, ad assumere una condotta consona alla linea editoriale del reality show di Mediaset, che nasce come un gioco fondato sulla convivenza pacifica e allo scopo d’intrattenimento educativo.

L’ultimatum di Grande Fratello per Lorenzo Spolverato

A dare annuncio pubblico della comunicazione di richiamo, destinata dalla produzione di Grande fratello a Lorenzo Spolverato, è il diretto interessato. In una confidenza condivisa con la coinquilina Amanda Lecciso, il milanese non fa infatti mistero dell’ultimatum ricevuto da parte degli autori, al reality show di Canale 5, nel Confessionale della Casa.

“Mi è stato detto di abbassare i toni -dichiara Lorenzo, esordendo nella sua inaspettata rivelazione, c’è stato il richiamo. Ma guardate che a me sono stati fatti dei confessionali tosti, purtroppo voi tutti non potete vederli e non si può parlare”.

Le dichiarazioni rivelatrici, finite tra le immagini più virali nel web – poi proseguono in un sorprendente flusso di coscienza del gieffino, nell’ammissione degli errori commessi nel programma: “Ma sono stati confessionali dritti, cioè mi hanno cappottato totalmente. tanto è vero che adesso sono cambiato. Vedete ora come sono? Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno. Magari sorrido, me la tengo leggera”.

La promessa di Lorenzo Spolverato

Le parole di sfogo e gli atteggiamenti di avversione palesati, anche contro alcuni coinquilini, nel bunker di Grande Fratello, sono ora oggetto di contestazioni da parte dei telespettatori attivi nel web, in quanto tacciati di istigazione a comportamenti oppositori, provocatori e alla violenza in ogni forma.

Da qui, quindi, la scelta della produzione del reality di provvedere al richiamo, per il modello milanese. “Javier non parla mai di noi? Vabbè ok, ma io scherzo e gioco. Sono un ca**one e faccio il ca**one- dichiara dal suo canto, in reaction al comunicato, Spolverato-. Mi devo accorgere di equilibrare il mio dire la verità e combattere per le ingiustizie e farlo in un modo elegante e senza sembrare arrogante. Io sono arrogante”.

Non manca il mea culpa di Lorenzo. Il concorrente più discusso del momento, già al centro delle cronache del GF per la liaison d’amore con Shaila Gatta, tiene a chiarire i motivi alla base della sua condotta televisiva fuori dalle righe, nella promessa di un cambiamento. “Mi accorgo che posso fare atti provocatori e può uscire la mia parte da ragazzino, ma è una difesa –spiega-. La difesa adesso arriverà con più controllo ed eleganza. Vado contro le cose non giuste. Sono uno che lotta per la verità”, conclude infine il gieffino. Lorenzo Spolverato é ora più che mai a rischio, anche perché tra i nominati al televoto eliminatorio della nuova puntata del Grande Fratello, di sabato 23 novembre 2024.

Nel frattempo, in un dialogo intimista lui riceve dalla compagna sua alleata, Shaila Gatta, l’invito ad una convivenza pacifica nel gioco Casa: “A volte stai troppo sulla difensiva, abbassa le armi”, sussurra l’ex allieva ballerina di Amici, al nominato.