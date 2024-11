Lorenzo Spolverato torna a sorprendere i telespettatori, svelando la sua verità sul rapporto instaurato con Shaila Gatta, al Grande Fratello. In una confidenza registrata nel daytime settimanale del reality in onda sulle reti Mediaset, il modello chiarisce che con l’ex allieva di Amici non siano giunti all’ufficializzazione di un impegno in amore.

Grande fratello 2024, Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sul rapporto con Shaila Gatta

Al di là del fuoco della passione, che si palesa con le varie effusioni amorose tra loro, nella Casa più spiata in Italia, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non sono impegnati, dal punto di vista sentimentale. O almeno questo è a detta del modello milanese.

“Non è la mia fidanzata, siamo liberi”, fa sapere il gieffino menzionando Shaila, in una confidenza condivisa con la coinquilina al Grande Fratello, Yulia Bruschi. Si affievolisce, così, la speranza dei fan degli “ShaiLorenzo” attivi nel web, maturata in prospettiva di un fidanzamento tra i due, “rivali intimi” in corsa al Grande Fratello. “Appunto oggi me l’hanno chiesto due o tre volte e io ho detto ‘ma fidanzato di che?!”, aggiunge poi tra le parole della sua verità, il milanese, chiarendo così la sua posizione circa il rapporto instaurato con la ballerina di Napoli.

Tra le dinamiche di gioco nella Casa, potrebbe inoltre tornare a intrattenere il pubblico di Grande Fratello, il “triangolo” con protagonisti Shaila, Lorenzo ed Helena Prestes. Proprio come vorrebbe l’ipotesi che si solleva tra i più dei telespettatori del reality attivi sui social, visto il tentativo di Lorenzo di riprendere i contatti con la sua prima “pretendente” dichiarata, Prestes. “Con te voglio recuperare il rapporto di prima quando ci divertivamo e ridevamo insieme -ha fatto sapere ad Helena, un intimo Lorenzo-. Io e te avevamo un bel legame e stavamo benissimo”.

Che la vicinanza di Lorenzo Spolverato ad Helena Prestes e Shaila Gatta possa dare vita al nuovo poliamore nella Casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere quali sorti attendono i tre gieffini al Grande Fratello.