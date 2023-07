Lorella Cuccarini conferma la sua presenza nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Non solo, a sorpresa rivela di essere stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai, per il nuovo programma del pomeriggio di Rai1.

Lorella Cuccarini: “mi hanno proposto il pomeriggio di Rai1, ma ho rifiutato”

Nessun ritorno in Rai per Lorella Cuccarini. A pochi giorni dalla conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024, la più amata dagli italiani ha parlato dei prossimi impegni televisivi con il suo fanclub. La showgirl a sorpresa ha rivelato di aver rifiutato la conduzione del nuovo programma del pomeriggio di Rai1 che sostituirà “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone.

“Si, è vero. Sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1. Non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano” – ha detto la Cuccarini. Una scelta legata anche al clima politico che si respira tra i nuovi vertici Rai. “Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato” – ha precisato la conduttrice.

Lorella Cuccarini torna ad Amici: “sono contenta, serena e soddisfatta”

Per Lorella Cuccarini la stagione televisiva 2023-2024 sarà nel segno di Amici di Maria De Filippi. La showgirl e conduttrice, infatti, ha confermato che sarà nuovamente nella scuola più seguita d’Italia.

“Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, soddisfatta e serena. Questo per me è fondamentale” – ha detto la conduttrice che non esclude nuove opportunità lavorative – “poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena“.

Il ritorno a Mediaset è stato positivo per “la più amata dagli italiani”. “Ho trovato l’azienda così come l’avevo lasciata, anche se ci sono visioni e problemi diversi rispetto a quelli degli anni Novanta” – ha detto ai fan sottolineando che l’esperienza ad Amici le ha permesso di raggiungere il pubblico dei giovanissimi. Infine parlando della Rai ha annunciato che sarà tra gli ospiti di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000″. Un’occasione speciale per celebrare 40 anni di carriera con nuova versione de “La notte vola” realizzata da Merk & Kremont che proporrà per la prima volta dal vivo a settembre dall’Arena di Verona durante lo show di Amadeus trasmesso in prima serata su Rai1.