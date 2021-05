Questa sera, giovedì 20 maggio, alle 23.35 su Italia 1, Lorella Boccia conduce una nuova puntata del late show al femminile Venus Club. Al centro del format televisivo come sempre le confidenze di alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico. Non mancheranno volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Ecco tutte le anticipazioni.

Venus Club, anticipazioni: l’ospite della terza puntata è Elisa Isoardi

A raccontare le proprie confidenze durante la terza puntata di ‘Venus Club’, una delle protagoniste dell’edizione ancora in corso dell’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi. L’ex naufraga si racconterà senza filtri, e due donne in prima linea nel mondo femminile: la sensual coach Bettina Zagnoli e l’avvocato e scrittrice Ester Viola.

Al fianco della conduttrice, come sempre, Iva Zanicchi e Mara Maionchi che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono.

Rock and Roll al #VenusClub 💖 Lorella Boccia ed Elisa Isoardi sono carichissime per la prossima puntata 💃 Appuntamento a giovedì alle 23.35 su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/MDNnGLrVOq — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) May 19, 2021

Venus Club, le ospiti di Lorella Boccia delle precedenti puntate

Nei precedenti appuntamenti, ospiti del salotto al femminile di Italia 1 sono state l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini, la fumettista Josephine Yole Signorelli, la cantante Alessandra Amoroso e l’imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana Francesca Manzini.

Il format del programma

Venus Club è un programma televisivo italiano di genere talk show. In onda su Italia 1 dal 6 maggio 2021 e trasmesso ogni giovedì in seconda serata. Nel programma, la conduttrice Lorella Boccia, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, viene affiancata anche da Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Il Venus Club, realizzato e prodotto da Arcobaleno tre. Nasce da un’idea di Lorella Boccia e Marco Salvati, scritto in collaborazione con Armando Vertorano, Marco Zampetti e Alberto Di Pasquale.

Le prossime puntate del programma andranno in onda il 27 maggio, il 3 giugno e il 10 giugno 2021 in seconda serata alle 23.35 su Italia 1.