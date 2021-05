Nella puntata del serale di “Amici” andata in onda lo scorso sabato, l’abbiamo vista raggiante. Lorella Boccia sta vivendo un momento magico non solo dal punto di vista professionale. Proprio qualche settimana fa, è stata lei ad annunciare a “Verissimo” la sua prima gravidanza. “E’ una bambina”, ha dichiarato a Silvia Toffanin riuscendo a stento a trattenere l’emozione. Stasera Lorella debutterà nella seconda serata di Italia Uno con il programma “Venus Club”, un late show al femminile in cui la conduttrice accoglierà alcune donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico.

Al suo fianco, due opinioniste d’eccezione, Mara Maionchi e Iva Zanicchi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Lorella ci ha spiegato com’è nata l’idea del programma svelandoci anche le ospiti che interverranno, di puntata in puntata. La Boccia è uno di quei volti giovani partiti dal talent “Amici”. Un talent a cui deve molto: “E’ stato davvero emozionante. Mancavo da un po’ per la preparazione del programma. Ritornare nella famiglia di “Amici” è stato bello perché è il posto che mi ha visto nascere e crescere. Ho dei ricordi che custodirò per sempre. Grazie a quel programma ho poi conosciuto Maria De Filippi che è la donna che mi ha dato grandi opportunità. Lei è stata la prima a credere in me quando non ci credevo neanche io. Abbiamo bisogno di stimoli e di persone che ci spronano a fare di più. E Maria lo ha fatto con me”.

Lorella non ha la pretesa di sentirsi arrivata ma conserva l’umiltà come un tesoro prezioso. Continua a lavorare su stessa e a studiare per poter raggiungere gli altri traguardi. Ammette di essere fin troppo autocritica a dispetto di suo marito Niccolò Presti che invece crede molto in lei. Lorella sta per diventare mamma e le chiediamo allora quali insegnamenti vorrebbe trasmettere a sua figlia. Ci parla di amore per stessi ma anche di libertà.

Intervista esclusiva a Lorella Boccia

Lorella, da stasera sarai al timone del programma “Venus Club”. Una sfida che parte dal tuo essere uno dei nuovi volti di punta Mediaset. Avverti un po’ di responsabilità? Com’è nata l’idea del programma?

Abbiamo cominciato a lavorare al programma a novembre dello scorso anno. E’ stato fatto un lavoro minuzioso in cui si è tenuto conto delle mie diverse personalità. E’ un esperimento e sono convinta che ce ne dovrebbero essere molti di più. Non sempre viene dato spazio ai giovani o ai nuovi volti e in questo modo si perde un’occasione per sperimentare e fare cose interessanti. Ringrazio la rete per avermi dato questa opportunità e spero che possa essere di buon auspicio per chi vuole fare questo mestiere.

Ti saresti aspettata una collocazione migliore? Il prossimo step è la prima serata?

Voglio godermi questo momento perché per me è una grande possibilità e non perché non pensi di meritarlo. Credo che in televisione ci sia sempre poco spazio per gli esperimenti e nel momento in cui c’è questa opportunità me la prendo. Poi si vedrà. Nella vita non cerco mai di bruciare le tappe. Meglio procedere step by step.

Come hai scelto le ospiti che si racconteranno in studio?

Sono donne con un vissuto e delle storie incredibili alle spalle. Si racconteranno senza filtri e senza peli sulla lingua. Sono contenta che le mie ospiti abbiano trovato un ambiente che che abbia permesso loro di aprirsi permettendo a me di toccare le corde più profonde. Non è scontato.

Saranno ospiti anche Diletta Leotta e Anna Tatangelo, vittime negli anni di un gossip esagerato.

Sarà un’occasione per far conoscere altri aspetti della loro vita. Anna Tatangelo si è raccontata senza filtri. Il pubblico la ama già ma sentire parlare una donna così forte, intelligente e con una carriera alle spalle è stato interessante. Lo stesso è accaduto con Diletta ma anche con Elisa Isoardi. In alcuni casi, sarà curioso capire qualcosa in più sulla vita privata mentre in altri sarà divertente approfondire altri aspetti.

C’è un’ospite in particolare che ti piacerebbe avere?

Sophia Loren. Le vorrei chiedere tante cose.

Ci sarà spazio però anche per racconti orientati al sociale. Credi sia la giusta ricetta per abbattere i pregiudizi?

Assolutamente sì. Nel programma verranno affrontate tematiche differenti, dal piacere sessuale femminile alla discriminazione. Sarà anche un modo per sfatare certi tabù. Lo farò parlandone con serenità e con il sorriso sulle labbra.

Al tuo fianco, due opinioniste d’eccezione, Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Una coppia che promette molto bene. Cosa ti ha più colpito di loro?

In loro mi ha colpito la spontaneità. Non hanno filtri e non hanno peli sulla lingua. Dicono sempre quello che pensano e non hanno paura di essere giudicate o attaccate. Mara e Iva sono l’esempio della verità.

In questi mesi festeggerai dieci anni di carriera. Un bilancio?

Sono passati dieci anni ma penso sempre di essere all’inizio del percorso. Sono soddisfatta dei traguardi che ho raggiunto finora e delle soddisfazioni che ho avuto. Ho sempre la voglia di inseguire un altro obiettivo perché non si arriva mai da nessuna parte senza studio né sacrifici. Per me “Venus Club” rappresenta un inizio perché mi rappresenta al 100%.

Nella puntata del serale di sabato scorso, ti abbiamo vista particolarmente emozionata. Com’è stato tornare a casa?

Ricordo che qualche tempo fa dissi di essere molto autocritica e che tuo marito Niccolò credeva in te più di quanto tu riuscissi a fare. Ora ti sei convinta di essere brava? E’ cambiato qualcosa?

Non è cambiato nulla anche se ammetto che ci sto lavorando. Vorrei potermi criticare di meno e volermi bene di più. Vorrei essere più flessibile perché è impossibile essere perfetti. Ho un amore spassionato per questo lavoro e quando si ama qualcosa così tanto, sia nel lavoro che nella vita privata, si ha sempre la sensazione di non essere abbastanza. Per me questo diventa un incubo. Sul palco di “Venus Club” mi sono però goduta appieno ogni momento, con serenità.

Questo è un bellissimo momento per te e non solo dal punto di vista professionale. Qual è l’insegnamento più importante che vorresti trasmettere a tua figlia?

Desidero trasmetterle l’amore per se stessa e la libertà di pensare e di essere ciò che vuole. Mi auguro che nella vita possa trovare una persona che la ami come Niccolò ama me.