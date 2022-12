Una nuova avventura televisiva per Martina Pagani. L’influencer bresciana è infatti nel cast di “Look at me – Operazione Sposa”, il nuovo programma in onda su Mediaset Infinity dedicato al mondo del beauty. Sarà proprio la giovane bresciana ad aprire la serie, disponibile in streaming da martedì 13 dicembre 2022.

“Look at me – Operazione Sposa” in onda su Mediaset Infinity con Martina Pagani

Ogni puntata del nuovo programma “Look at me – Operazione Sposa”, in onda da martedì 13 dicembre 2022 su Mediaset Infinity, vede protagonista una ragazza che si farà truccare, acconciare e abbigliare da tre diversi lookmaker provenienti dal prestigioso The Lookmaker Institute. Alla fine di ogni episodio, la protagonista decreterà chi, fra i tre lookmaker, è il vincitore della puntata. A fare da filo conduttore è stato chiamato in causa il giornalista ed esperto di bon ton Nicola Santini, con la partecipazione speciale della stilista Ilaria Villani (nota con il suo brand Dea Couture).

Martina Pagani sbarca su Mediaset Infility

“Look at me – Operazione Sposa” è un format realizzato da Quadrio in collaborazione con Overclock, scritto da Aldo Dalla Vecchia e Riccardo Xavier Gusmano con Giuseppe Colella. Il programma è prodotto da Carola Cavalli, mentre la regia è affidata a Marco Sbarra. Martina Pagani, che vanta ben più di 129 mila follower sul suo profilo Instagram, ha dimostrato ancora una volta di trovarsi perfettamente a suo agio davanti alle telecamere e con un futuro sempre più proiettato verso la tv.

Chi è l’influencer Martina Pagani

Martina Pagani è nata a Brescia il 13 aprile 1995, è approdata sui social nel 2012 un po’ per gioco un po’ per passione. Amante della fotografia e della moda, costruisce nel tempo una solida carriera da influencer. Ama il suo corpo ed è una grande sostenitrice del body positivity: sui social, infatti, parla sempre di positività e invita ad amarsi nonostante nella vita possano esserci difetti fisici o caratteriali. Nel 2016 ha partecipato alle selezioni di Miss Curvy a Bologna.

Nell’aprile 2021, in periodi di quarantene e restrizioni, ha voluto festeggiare il suo compleanno con una diretta Instagram a cui ha partecipato anche Paul Cam Dj.

Nel 2022 ha partecipato al programma “Guess My Age – Indovina l’età”, game show di TV8 condotto dal grande Max Giusti. Nella sua carriera giovane televisiva ha inoltre partecipato al reality Influencer di Stagione in onda su 7Gold ed è stata ospite di TAG – Tempo ai giovani su Cremona1.