Ispirato a un celebre fumetto scritto da Joe Hill e disegnato da Gabriel Rodríguez, Locke & Key è una delle principali novità sul catalogo Netflix del mese di febbraio. La serie Tv è un horror-fantasy composto da dieci episodi e disponibile sulla piattaforma a partire dal 7 febbraio. Al centro della storia ci sono tre fratelli che, alla morte del padre, si trasferiscono con la loro madre nella vecchia casa di famiglia. L’abitazione non è come tutte le altre. Infatti, al suo interno si nascondono alcune chiavi magiche che possono donare poteri fuori dal comune. Le chiavi, però, fanno gola anche a un pericolosissimo demone.

Locke & Key: la trama della serie Tv di Netflix

Creata da Joe Hill e basata sul fumetto omonimo scritto dallo stesso autore, Locke and Key segue le vicende di tre fratelli e di chiavi misteriose. Dopo l’omicidio del padre, Kinsey, Tyler e Bode trovano un nuovo posto in cui vivere insieme alla loro madre Nina. La donna li introduce nella casa di famiglia, la Key House, luogo affascinante quanto inquietante, in cui niente è come sembra.

Al suo interno, la struttura presenta delle chiavi sorprendenti che sussurrano e donano abilità speciali a chiunque sia in grado di in grado di ascoltarle. Incuriositi, i tre fratelli entrano in contatto con queste piccoli oggetti, assumendo degli incredibili poteri magici. Ma non sanno di aver risvegliato un’entità malvagia il cui scopo è impadronirsi proprio delle chiavi. Cosa hanno di speciale questi oggetti apparentemente innocui? E se Kinsey, Tyler e Bode fossero destinati ad averle per portare a termine una missione più grande di loro?

Locke & Key su Netflix: il cast della serie Tv

Il cast della prima stagione di Locke & Key è così composto: Jackson Robert Scott interpreta Bode Locke; Connor Jessup è Tyler Locke; Emilia Jones nel ruolo di Kinsey Locke; Sherri Saum è Ellie Whedon; Griffin Gluck è Gabe; Laysla De Oliveira nei panni di Dodge; Petrice Jones è Scot; Thomas Mitchell Barnet interpreta Sam Lesser. Nel cast anche Darby Stanchfield, volto della serie Tv Scandal, nei panni di Nina Locke, madre dei tre fratelli protagonisti.