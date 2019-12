Tutto pronto per la finale de Lo Zecchino d’Oro 2019, il Festival Internazionale della canzone del bambino che approda sabato 7 dicembre 2019 nella prima serata di Rai1. Ecco le anticipazioni e le dodici canzoni in gara.

Lo Zecchino d’Oro 2019 la finale: quando inizia

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 21.30 va in onda la finale della 62esima edizione de Lo Zecchino D’Oro in prima serata su Rai1. A condurre la finalissima saranno Carlo Conti e Antonella Clerici in diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Per la Clerici si tratta di un vero e proprio ritorno in video sulla Rai dopo l’esclusione dai palinsesti 2019-2020.

L’attesa è davvero alle stelle, anche perchè durante la serata conosceremo il titolo della canzone vincitrice del Festival Internazionale della canzone del bambino che quest’anno celebra 62 anni di “vita”. Con i conduttori Carlo Conti e Antonella Clerici, ci saranno anche il Maestro Peppe Vessicchio impegnato nella direzione musicale e il celebre Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Durante la finale di questa sera, Antonella Clerici e Carlo Conti presenteranno i 12 concorrenti in gara che riproporranno il loro brano nella cornice del Palazzo dello Sport di Casalecchio di Reno (Bologna) dinanzi a 7000 spettatori. A votare le canzoni non solo una giuria composta da bambini, ma anche una giuria di adulti. Tra i giurati adulti ci saranno: Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Stefano De Martino, Claudia Gerini e Laura Chiatti.

Non mancheranno poi dei graditissimi ospiti: a cominciare dal vincitore di Amici 18 Alberto Urso che canterà con il Piccolo Coro dell’Antoniano una canzone della tradizione natalizie, il duo Benji & Fede e i French Twins, illusionisti francesi che dopo aver conquistato il mondo arrivano per la prima volta in Italia.

Zecchino d’Oro 2019, le canzoni in gara

Ecco i titoli delle dodici canzoni in gara nella 62esima edizione del Festival Internazionale della canzone del bambino condotto da Antonella Clerici e Carlo Conti in prima serata su Rai1.

Claudio Rosato – O’ Tucano Goleador Giulia Rizzo e Matilde Gazzotti – I pesci parlano Alessia Cecere – Sono felice Marta Sisto, Irene Lucarelli e Carlo Antonio Fortino – L’inno del girino Nausica Speranzini – Tosse Gabriele Tonti – Non capisci un tubo Nicole Curatolo e Zeno Gregorio Nigido – Il bombo Francesca Larocca – Skodinzolo Luna Massari – Un principe blu Rita Longordo – Acca Alessia Mirra – Metti la salsa Asia Loi – La memoria