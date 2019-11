Antonella Clerici torna in prima serata su Rai 1. L’ex presentatrice de La Prova del Cuoco sarà la conduttrice dello Zecchino d’oro insieme a Carlo Conti. Dopo il passato comune a Domenica In, i due amati presentatori della Rai tornano a lavorare insieme per la 62esima edizione della manifestazione.

Antonella Clerici condurrà lo Zecchino d’oro su Rai 1

La news è stata ufficializzata oggi, mercoledì 6 novembre 2019. Antonella Clerici condurrà la finale dello Zecchino d’oro, accompagnando i telespettatori di Rai 1 anche nei giorni che precedono la finalissima.

Clerici tornerà così a guidare una prima serata RAI dopo esserne rimasta “orfana”, almeno nella prima parte della stagione tv. In qualche modo, l’amato volto della Tv di Stato tornerà anche a lavorare con i bambini, come fu ai tempi di Ti lascia una canzone.

Oltre al ritorno in prima serata insieme a Carlo Conti, la Clerici condurrà in solitaria anche le puntate daytime dello Zecchino d’oro, in onda il 4, il 5 e il 6 dicembre 2019 dagli studi televisivi dell’Antoniano.

A curare la parte musicale dello show è Peppe Vessicchio, già impegnato anche in giuria a Prodigi 2019 – La musica è vita. La regia, invece, è di Maurizio Pagnussat, mentre il coro dell’Antoniano è diretto da Sabrina Simoni.

La finale dello Zecchino d’oro in onda il 7 dicembre 2019 su Rai 1

La finale dello Zecchino d’oro andrà in onda diretta tv su Rai 1 sabato 7 dicembre 2019 e verrà trasmessa da Casalecchio di Reno. Questi, infatti, data e location ufficiali scelti per l’attesa serata televisiva realizzata a colpi di canzoni.

Quest’anno, peraltro, la trasmissione cambia set, trasferendosi dagli studi tv dell’Antoniano all’Unipol Arena di Bologna e promuovendo “Operazione pane”, iniziativa messa in piedi a favore di 15 mense francescane e per 150 mila pasti da gennaio a dicembre 2020.