Prodigi – La musica è vita si prepara a tornare su Rai 1. La serata benefica targata Unicef giunge così alla sua quarta edizione: ecco quando in tv, chi conduce e chi c’è quest’anno in giuria.

Prodigi 2019 su Rai 1 con Flavio Insinna: quando in tv

I conduttori scelti per Prodigi 2019 sono Flavio Insinna e Serena Autieri. Il presentatore del quiz preserale L’Eredità guida per la terza volta e il programma della Rai d è l’attrice napoletana ad accompagnarlo in questo nuovo compito.

Prodigi – La musica è vita torna in tv il prossimo mercoledì 13 novembre 2019 e a partecipare sono ben 9 “concorrenti”. Si tratta di bambini di età compresa tra gli 8 e i 15 anni e con la passione per il canto, il ballo e la musica.

Scopo della prima serata solidale della Rai è raccogliere fondi da donare all’Unicef, mixando l’avvincente gara con protagonisti giovani talenti e storie di bambini aiutati dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia.

A fine serata il pubblico conosce finalmente il vincitore, mentre nel corso della puntata non mancano le incursioni di alcuni attesi ospiti: come Geppi Cucciari, Roberto Mancini, Alessandra Mastronardi e la vincitrice per la sezione canto 2018, Giulia Golia.

I giudici di Prodigi 2019 – La musica è vita

Ma chi c’è tra i giudici di Prodigi 2019 – La musica è vita? Come ogni programma musicale che si rispetti, anche quest’anno la trasmissione di Rai 1 realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy ha chiamato giurati di tutto rispetto.

Si tratta di Beppe Vessicchio, Nino Frassica e Arisa. Questa, infatti, la giuria che dovrà valutare le le esibizioni della serata, facendo forza sull’esperienza dei singoli componenti sia in campo musicale che televisivo.

Stando alle ultime anticipazioni, infine, in giuria dovrebbero esserci anche Luciano Cannito e Rossella Brescia, entrambi ballerini, coreografi e in passato volti del programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.